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        Borsa haftaya yükselişle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,26 yükselişle 10.869,00 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 10:02 Güncelleme: 17.03.2025 - 10:02
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        Borsa haftaya yükselişle başladı
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        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,41 puan ve yüzde 0,26 artışla 10.869,00 puana çıktı.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi yüzde 0,72 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,10 ile inşaat olurken, en fazla kaybettiren yüzde 1,78 ile madencilik oldu.

        Yurt içinde cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kazanarak 10.840,59 puandan tamamladı.

        Küresel piyasalarda, ABD'de enflasyonun kontrol altında kalmaya devam ettiğini işaret eden veriler ve Çin'in yeni ekonomik teşvik adımlarıyla pozitif bir seyir öne çıkıyor.

        Öte yandan, Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı.

        Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ile New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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