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Borsa İstanbul'da dalgalı seyir

Borsa İstanbul'da sabah yüzde 1.8 düşen BIST 100 endeksi öğleden sonra kayıplarını sildi

Borsa İstanbul'da dalgalı seyir
HABERTURK.COM

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dünü 1375 puandan kapatmıştı. Bugün ise sabah saatlerinde 1353 puana geriledi. Düşüş 1.8'i buldu.

Ancak endeks gelen tepki alımlarıyla öğleden sonra yönünü değiştirdi. Saat 16.50 itibarıyla günlük yükselişi yüzde 0.3'ü buldu. BIST 100 endeksi ABD'de mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kayıplarını tamamen telafi etti. 1385 puana kadar yükselen endeks bunun ardından yeniden dünkü kapanışına yakın bir şekilde 1376 puana geriledi.

Bu arada Türkiye'nin CDS'i de 10 baz puanlık artışla 446 seviyesine yükseldi.

Avrupa'da da bugün borsalarda hafif yükselişler yaşandı. Alman DAX endeksi yüzde 0.25 artarken, Paris Borsası'nda CAC 40'taki yükseliş yüzde 0.27 oldu.

Dünyada ve yurt içinde koronavirüs salgını ve aşılama süreci takip edilmeye devam ederken ekonomik toparlanmaya ilişkin işaretler de varlık fiyatlarını etkiliyor.

ÇİN VERİSİ PETROL FİYATINI ETKİLEDİ

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'in ihracatı mart ayında dolar bazında yıllık yüzde 30.6 yükseldi. İthalatındaki yükseliş ise yüzde 38.1'i buldu. Bu toparlanma işareti özellikle petrol fiyatlarında artışa yol açtı. Talep artışına yönelik beklentilerle brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.2'lik yükselişle 64 dolara çıktı.

ALTINDA YÜKSELİŞ

ABD'de enflasyonun yüzde 0.6 olarak açıklanmasının ardından ons altında yükseliş yaşandı. Altının ons fiyatı 1.730 dolardan 1748 dolara yükseldi. Buna bağlı olarak gram altın da günlük yüzde 0.8'lik yükselişle 458 lirayı gördü.

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