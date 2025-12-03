Habertürk
Habertürk
        Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 8 şüpheli tutuklandı

        Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 8 şüpheli tutuklandı

        Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklanırken, eski futbolcu Gökhan Gönül ve Cemal Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 21:23 Güncelleme: 03.12.2025 - 22:58
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu tespitinin ardından gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Gökhan Gönül'e ev hapsi verildi
        Gökhan Gönül'e ev hapsi verildi

        Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

        Savcılıktaki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine gönderilen şüpheliler Gökhan Gönül ve Cemal Çetinkaya "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 10 şüphelinin de işlemleri tamamlandı. Hakimlik, Aref Ghafouri'nin de aralarında bulunduğu 8 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

        BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler yapıldığı belirtilmişti.

        Açıklamada, İstanbul merkezli Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş'ta 25 kişinin, Avrupa Yatırım Holding AŞ hisselerinde manipülatif eylemlerde bulunduklarının tespit edildiği ve bu kişiler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

        Soruşturma kapsamında, şüpheliler Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu'nun cezaevinde tutuklu bulundukları ifade edilen açıklamada, eski futbolcu Gökhan Gönül, Aref Ghafouri, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Emrullah Şalk, Akif Koç'un ise gözaltına alındığı bildirilmişti. Açıklamada, 6 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı, arama ve el koyma adli işlemlerinin devam ettiği bilgisi verilmişti.

        SAVCILIĞIN SEVK YAZISINA ULAŞILDI

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu tespitinin ardından gözaltına alınan ve tutuklanmasına karar verilen 8 şüpheli hakkında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.

        Savcılığın tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Başsavcılığa yaptığı yazılı başvuru doğrultusunda soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

        Yazıda, Telegram ve X sosyal medya platformunda şüpheli Onur Yılmaz'ın yönlendirmeleri doğrultusunda, Avhol isimli hisse üzerinde 28 Nisan-25 Ağustos 2023 tarihleri arasında, şüpheliler tarafından gerçekleştirilen hisse alım satım işlemlerinde manipülatif eylemler olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

        Eylemin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçu ve "piyasa dolandırıcılığı" suçu kapsamında değerlendirilmeye alındığı belirtilen yazıda, şüphelilerin gerçekleştirmiş olduğu eylemlerle ilgili olarak SPK raporunda da görüldüğü üzere menfaat elde edildiği aktarıldı.

        Yazıda, bu hususlarla ilgili olarak gerek emniyette verilen ifadeler ile fezleke ve dijital materyaller üzerindeki ön inceleme, gerekse de savcılıkta alınan ifadeler dikkate alınarak şüphelilerin üzerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu kaydedildi.

