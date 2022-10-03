Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 3.180 puandan kapatırken bugün yeni haftaya yükselişle başladı. Sabah saatlerinde ve öğleden sonra istikrarlı bir yükseliş yaşanan endekste saat 16.45 civarında 3.300 puanın üzerine tırmanılmasıyla alımlar hızlandı.

BIST 100 günü yüzde 6.67'lik yükselişle 3.392 puandan kapattı. Borsada bugün yaşananları HABERTURK'e değerlendiren analistler yükselişin 5 nedeni olduğunu belirtti.

İşte Borsa İstanbul'da yatırımcının yüzünü güldüren 5 neden:

1-VİOP endişelerinin giderilmiş olması

30 Eylül'de vadesi bitecek olan vadeli işlemler piyasası kontratlarının süresinin tamamlanmış olması. VİOP'taki büyük miktarlı işlemler nedeniyle bu kontratların tamamlanamaması endişesi vardı. Bunun yanında dün İstanbul merkezli 4 ilde yaşanan operasyonla borsada manipülasyon yaptığı iddia edilen 8 isim gözaltına alındı. Söz konusu operasyon borsada temmuz ortasında kamu bankaları hisselerinde başlayan olağanüstü yükseliş ve ardından aynı hızda düşüşle ilgili yapılan işlemler nedeniyle yapıldı. Borsa İstanbul'da temmuz ayı ortasında bir kaç büyük oyuncunun Vadeli İşlemler Piyasası'nda yüksek risk alarak aynı zamanda spot piyasada da alımlar yaparak gerçekleştirdiği ve borsanın bu süreçte yüzde 59 yükseldiği operasyon sonraki 2 haftada ise endeksin yüzde 14 kan kaybetmesi ile son bulmuştu. Yapılan bu işlemler borsa genelinde olumsuzluklar yaratarak neredeyse sistem riskine dönüşmüştü. Gözlatılar ve SPK'nın bu olayla ilgili isimlere getirdiği 2 yıl işlem yapmama cezasının yatırımcı güvenini artırdığı ifade edildi.

2-Halkbank haberi

ABD Anayasa Mahkemesi, yabancı devletlerin sahip olduğu şirketlerin cezai soruşturmadan dokunulmazlığını değerlendirmek üzere Halkbank’ı dinlemeye karar verdi. Halkbank İran'ın ekonomik yaptırımlardan kaçınmasına yardım ederek 20 milyar dolarlık petrol ve doğalgaz gelirini aklama suçlamasının reddini talep ediyor. Daha önce ABD Temyiz Mahkemesi İkinci Dairesi, Halkbank yargılama sürecinin devamına izin verirken yabancı devletler dokunulmazlık yasasının ceza davalarına konu edilip edilmeyeceğine ilişkin karar vermeye gerek olmadığını söylemişti. ABD Anayasa Mahkemesi'nin bankayı dinleme kararı piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Halkbank hisseleri günü yüzde 9.9'luk yükselişle tamamladı. BIST Bankacılık endeksi de yüzde 9.7 değer kazandı.

3-Yüksek enflasyonun borsa şirketlerinin bilançolarına kâr artışı olarak yansıması beklentisi

TÜİK bugün eylül ayında yıllık enflasyonun yüzde 83.45'e yükseldiğini açıkladı. Enflasyon hanehalkları üzerine yük bindirse de şirket gelirlerinin artacağı beklentisini de beraberinde getiriyor. Bu da hisse performanslarına TL bazında 'olumlu' yansıyor.

4-Bilanço döneminin başlamış olması

Enflasyonun 'olumlu' etkilerinin görülmesi için piyasanın uzun süre beklemesi gerekmiyor. Ekim genelinde BIST 100'deki büyük şirketler bilançolarını açıklamaya başlayacak. Bu sebeple ekimin ilk işlem gününde yatırımcılar kârını artırdığı düşünülen şirketlerde pozisyon almaya başladı.

5- Yurtdışı piyasalarda 'Credit Suisse Fed'i frenler' beklentisi

Bugün Asya piyasasında düşüşle görülse de Borsa İstanbul, Avrupa'dan esen olumlu rüzgarlardan nasibini aldı. Avrupa hisseleri için gösterge kabul edilen Euronext 100 endeksi bugün yüzde 0.93 yükseldi. Alman Dax endeksi yüzde 0.86, Londra'da ise FTSE 100 endeksi yüzde 0.4'lük yükselişler kaydetti. ABD'de ise açılışta Dow Jones yüzde 2, S&P 500 ise yüzde 1.9 yükseldi. Bu yükselişte ilginç bir şekilde Credit Suisse'e yönelik endişeler etkili oldu. İsviçreli finans devi Credit Suisse'de yaşanan sıkıntılar sebebiyle Fed'in faiz artırımlarında frene basabileceğine yönelik beklenti borsalarda alımı getirdi.