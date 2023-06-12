Borsa İstanbul'da tarihi dönüş!

Borsa İstanbul, tarihi günlerinden birini yaşıyor. 2023 yılının ilk işlem günü olan 2 Ocak'ta 5661 puanı gören BIST 100, geride kalan aylarda dalgalı bir seyir yaşadı. Yılın ilk ayında düşüş trendine giren BIST 100, 11 Ocak'ta 4728 puanla kapandı. Yılbaşı seviyesinden yüzde 16'nın üzerinde düşüş görüldü. Sonraki günlerde toparlanma yaşandı ve 20 Ocak'ta 5490 puana kadar çıkıldı. Ancak bu da kalıcı olmadı ve yeniden düşüş trendine geçildi. 1 Şubat'ta kapanış 4713 puanla gerçekleşti.

DEPREMLERİN ARDINDAN ÇÖKÜŞ VE TATİL GÜNLERİ

Yeniden toparlanma sinyalleri veren BIST 100, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden sonra çöküşe geçti. 7 Şubat'ta 4505 puanla sene başına göre yüzde 20'nin üzerinde kayıp yaşanmış oldu. Düşüş sürerken 8 Şubat'ta açılışın ardından borsa 5 işlem günü tatil edildi. 15 Şubat'ta yeniden açılan borsa için bir dizi önlem alındı. Toparlanmaya başlayan borsa, 9 Mart'ta 5446 puanla yılın en yüksek seviyelerinden birini gördü. Burada tekrar düşüş başladı. FED'in faiz artırımları gelişmekte olan ülkelerin piyasalarında aşağı yönlü baskı yaratırken yaklaşık 1 aylık düşüş trendi gözlendi. 28 Mart'ta 4811 puanla dönemin en düşük seviyesi kayıtlara geçti. Nisanda kısa süreli bir yükselişle 5146 puana kadar çıkılırken bu kalıcı olmadı. Seçim süreci yaklaşırken borsa yeniden düşüşe başladı. 5 Mayıs'ta yılın en düşük seviyesine inildi, BIST 100 günü 4400 puanla tamamladı. Yılbaşına göre düşüş yüzde 22 oldu.

SEÇİM ATMOSFERİNDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

14 Mayıs seçimlerine gidilen haftada bir toparlanma gerçekleşti, 11 Mayıs'ta 4848 puana çıkıldı. Seçimde ilk turun ertesi günü borsa yine geriledi, 15 Mayıs günü 4501 puanla kapandı. 2. tur öncesi yine yılın en düşük seviyelerinden biri görüldü. 25 Mayıs'ta kapanış 4427 puanla yapıldı. 28 Mayıs'ta tamamlanan seçimlerden sonra belirsizliğin bitmesiyle borsa ralliye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'i getireceği yönündeki haberlerine borsa olumlu tepki verdi.

SEÇİMDEN SONRA YÜZDE 25 YÜKSELDİ

Seçimden önceki son işlem günü olan 26 Mayıs'ta 4580 puanla kapanan BIST 100, bugün 5730 puanla yeni tarihi zirvesini gördü. Böylece 26 Mayıs'tan bugüne BIST 100'ün yükselişi yüzde 25'i aştı. 2 Ocak'taki 5661 seviyesi de geride bırakılmış oldu.

BIST 100 endeksinin 2023'teki seyri:

ŞİMŞEK ETKİSİ

Geçtiğimiz hafta başlayan yükselişte Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in atanması ve Bakan Şimşek'in piyasa tarafından olumlu bulunan açıklamaları etkili olmuştu.

Bakan Şimşek önceki haftasonu görevi teslim alırken yaptığı açıklamada "Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Çarşamba günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

"Daha zengin ve dirençli bir Türkiye yaratmak için takip edeceğimiz prensipler şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır. Plan ve program dahilinde, belirlediğimiz ilkeler çerçevesinde emin adımlarla çıktığımız bu yolda hedeflerimize inşallah herkesin desteğini alarak ulaşacağız. Ancak biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var."

Bakan Şimşek'in ataması ve sonrasında yaptığı açıklamalar 'ortodoks' politikalara dönüş şeklinde yorumlandı ve analistler bu değişimin piyasalar tarafından olumlu karşılandığını belirtti.

DOLAR BAZINDA ZİRVEDEN ÇOK UZAKTA

BIST 100, TL cinsinden rekor kırarken dolar bazında ise zirveden çok uzakta kaldı. Dolar bazında tarihi zirvenin yüzde 50'den fazla aşağısında seyrediyor. 2013'te 500 seviyesinin üzerini deneyen endeks, bugün 242'ye kadar çıkabildi. Dolar bazında rekor kırılabilmesi için endeksin bugünkü kurla 11800 seviyelerine gelmesi gerekiyor.