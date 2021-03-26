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HaberlerBorsaSon dakika haberi... Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü belli oldu! Korkmaz Enes Ergun kimdir?
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Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun oldu

Hakan Atilla'nın istifası sonrası boşalan Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine Korkmaz Enes Ergun getirildi

Son dakika haberi... Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü belli oldu! Korkmaz Enes Ergun kimdir?
Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü belli oldu
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HABERTURK.COM / AA

Borsa İstanbul Olağan Genel Kurulu'nda, genel müdürlük görevine Korkmaz Enes Ergun getirildi.

Alınan bilgiye göre, Borsa İstanbul'un bugün yapılan olağan genel kurulunda Hakan Atilla'nın istifası ile boşalan genel müdürlük görevine Korkmaz Enes Ergun seçildi. Ergun, mevcutta Borsa İstanbul'da kotasyondan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürütüyordu.

HAKAN ATİLLA İSTİFA ETMİŞTİ

Hakan Atilla, geçtiğimiz haftalarda aldığı kararla Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevinden istifa etmişti. Borsa İstanbul'dan "Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Sn. Mehmet Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle 08.03.2021 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevinden istifa etmesi nedeniyle, 08.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilmiştir. Borsamız kararı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na bildirilmiştir." açıklamasında bulundu

YÖNETİMDE, YENİ ORTAK 'KATAR YATIRIM OTORİTESİ'NDEN (QIA) BİR ÜYE

Öte yandan Yönetim Kurulu Başkanlığını Prof. Dr. Erişah Arıcan'ın üstlendiği Borsa İstanbul'da, Katarlı ortağın yönetim kurulu üyesi Ahmed Ali Al Hammadi olurken, Işınsu Kestelli de bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Türkiye Varlık Fonu'nda yaşanan görev değişimi sonrasında Borsa İstanbul yönetim kurulunda Zafer Sönmez'in yerine de Arda Ermut getirildi.

Borsa İstanbul'da diğer yönetim kurulu üyeleri Korkmaz Ergun, Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Metin Kıratlı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri ise Yunus Arıncı, Prof. Dr. Cem Demiroğlu, Tevfik Eraslan oldu.

KORKMAZ ENES ERGUN KİMDİR?

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde 1997 yılında tamamlayan Ergun, aynı yıl Borsa İstanbul’da çalışma hayatına başladı. Yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında tamamladı. 24 yıllık Borsa ve Sermaye Piyasaları tecrübesine sahip olan Ergun, çok sayıda şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetti. Ergun, halen Kotasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

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