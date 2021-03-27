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Borsa İstanbul’un kârından ortaklara 530 milyon

Dünkü Genel Kurul’da BİST ortaklarına 1 TL nominal değerli pay karşılığı 1,25 TL brüt temettü dağıtma kararı aldı. Böylece BİST’in karının 530 milyon lirası ortaklarına dağıtılacak. Türkiye Varlık Fonu, BİST’in 2020 karından 426 milyar lira kar payı olacak. Borsa’nın yeni ortağı Katarlı Fon da yüzde 10’luk payı karşılığında yaklaşık 53 milyon liralık temettü geliri elde edecek. Genel Kurul’da yönetim huzur hakları da artırıldı. Başkan’ın huzur hakkı 24 bin TL’de sabit tutulurken yönetim kurulu üyeleri için huzur hakkı ücreti yüzde 33,3 zamla 18 bin TL'den 24 bin TL'ye yükseltildi.

Borsa İstanbul’un kârından ortaklara 530 milyon

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 2020 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı dün yapıldı.

Yönetim kuruluna seçilen yeni üyeler, Işınsu Kestelli, Ahmed Ali Al-Hammadi ve Korkmaz Ergun oldu. Hakan Atilla'dan boşalan genel müdürlük koltuğuna Korkmaz Ergun oturdu.

2020 yılında 2.5 milyar lira faaliyet geliri elde eden BİST’in 1.4 milyar lirayı bulan net kârından ise ortaklarına yaklaşık 530 milyon liralık temettü aktarılacak. Buna göre Borsa İstanbul’un yüzde 80 ortağı olan Türkiye Varlık Fonu, BİST’in 2020 kârından 426 milyar lira kâr payı olacak. Borsa’nın yeni ortağı Katarlı Fonu da yüzde 10’luk payı karşılığında yaklaşık 53 milyon liralık temettü geliri elde edecek.

BİST’te, 2019 faaliyetinden 391 milyon lira 2018 karından da 209 milyon lira temettü ödemesi yapılmıştı.

Dünkü Genel Kurul’da BİST ortaklarına 1 TL nominal değerli pay karşılığı 1,25 TL brüt temettü dağıtma kararı aldı. Böylece BİST’in kârının 530 milyon lirası ortaklarına dağıtılacak.

HUZUR HAKLARI YÜZDE 33 ARTIRILDI

Genel Kurul’da mevcut yönetim kurulunda başkan olarak görev yapan Prof. Dr. Erişah Arıcan görevine devam ederken, Yunus Arıncı, Metin Kıratlı, Prof. Dr. Fahrettin Altun, Prof. Dr. Cem Demiroğlu ve Tevfik Eraslan'ın üyelikleri devam etti.

Toplantıda bir diğer gündem, “Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücret, prim ve sait haklarının belirlenmesi” maddesiydi.
Aylık net huzur hakkı ücreti, Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan için mevcut 24 bin TL'de sabit kalırken, Yönetim Kurulu üyeleri için yüzde 33,3 zamla 18 bin TL'den 24 bin TL'ye yükseltildi.

İLAVE VERGİYİ BORSA İSTANBUL ÖDEYECEK

Toplantıda ayrıca, geçen sene olduğu gibi bu yıl da, “Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin birden fazla işverenden ücret almaları dolayısıyla gelir vergisi beyannamesi vermeleri gerekmesi durumunda Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılan ücret ödemelerine isabet eden ilave verginin talep edilmesi halinde Borsa İstanbul A.Ş. tarafından karşılanması, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak ücret geliri elde edilmesi durumunda, hesaplanan ilave verginin tamamının Borsa İstanbul A.Ş. tarafından karşılanmasına” karar verildi.

TEMSİL GİDERLERİ VE SAĞLIK YARDIMLARI ONAYLANDI

Ayrıca, “Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin, makam aracı tahsisi, görevle ilgili konularda yolculuk, seyahat, konaklama, harcırah, temsil ödeneceği haklarından yararlanabilmeleri; ayrıca bunların eşleri, çocukları ve bakmakla yükümlü oldukları kimselerin sağlık yardımlarından yararlandırılması” önerisi onaylandı.

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