Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel piyasalara paralel olarak artan jeopolitik risklerin etkisiyle negatif bir seyir izledi. Söz konusu gelişmelerle 12.987,42 puana kadar gerileyen endeks, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etmesine karşın günü negatif tamamladı.

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra yurt içinde ekonomik veriler de yatırımcılar tarafından yakından takip edildi. Türkiye ekonomisi, geçen yıl yüzde 3,6, 2025'in son çeyreğinde de yüzde 3,4 büyüme kaydetti. Böylece Türkiye ekonomisi, büyüme trendini 22 çeyreğe taşımış oldu.