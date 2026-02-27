BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,16 değer kaybederek 13.717,81 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 160,72 puan azalırken, toplam işlem hacmi 225,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,71, holding endeksi yüzde 3,79 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 2,51 ile madencilik, en çok değer kaybeden ise yüzde 4,22 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD’de açıklanan makroekonomik veriler ile jeopolitik gelişmeler fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, BIST 100 endeksi güne pozitif başlamasına karşın, artan jeopolitik risklerin etkisiyle günü negatif bir seyirle tamamladı.

ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 2,9 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.