Borsa neden düşüyor? 9 Nisan Çarşamba BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?
Güne yüzde 0,83 düşüşle 9.398,73 puandan başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,13 değer kaybıyla 9.275,50 puandan tamamladı. Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin Çin'e yönelik son gümrük vergisi hamlesinin ardından iki ülke arasındaki ekonomik gerilimin seyri konusunda belirsizlikler artarken, tarifelere ilişkin haber akışı ile bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları yatırımcıların gündemindeki yerini aldı. Gün boyu düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi ise, "Borsa neden düşüyor? 9 Nisan Çarşamba BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?" sorularını beraberinde getirdi. İşte borsada yaşanan düşüşe ilişkin tüm detaylar...
Haftanın üçüncü işlem gününde düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü negatif tarafta kapatması, borsa neden düştü, sorusunu gündeme taşıdı. Genel olarak; şirketlerin performansları, faiz oranları, jeopolitik belirsizlikler borsaları etkiyelen etmenler arasında yer alırken, Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde yaşanan düşüşün nedeni yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, "Borsa neden düştü? 9 Nisan 2025 Çarşamba Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?" İşte detaylar...
BORSA NEDEN DÜŞTÜ?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,13 değer kaybederek 9.275,50 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 201,64 puan azalırken, toplam işlem hacmi 97,6 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 3,82, holding endeksi yüzde 1,68 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,17 ile inşaat, en çok kaybettiren bankacılık oldu.
Küresel piyasalarda, ABD ve Çin'in karşılıklı gümrük vergisi hamlesinin ardından iki ülke arasındaki ekonomik gerilimin seyri konusunda belirsizlikler artarken, tarifelere ilişkin haber akışı ile bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunuyor.
Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ve Çin'de enflasyon ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.250 ve 9.200 puanın destek, 9.400 ve 9.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.