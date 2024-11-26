SPK Başkanı Gönül'den kritik açıklama! Borsada açığa satış yasağı kalktı mı?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül'den borsada açığa satış yasağına ilişkin önemli bir değerlendirme geldi. Yapılan açıklama, "Borsada açığa satış yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak?" sorularını beraberinde getirdi. Bilindiği gibi açığa satış yasağı, 2023 yılı başında 6 Şubat depremlerinin ardından getirilmişti. İşte borsada açığa satış yasağına ilişkin son durum...
Borsada açığa satış yasağına ilişkin açıklamalarda bulunan SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, "Açığa satış yasağını yakında kaldıracağız, 2025'e kalmayabilir. Endekslerle ilgili çalışmalar var, onları bitirelim, ondan sonra açıklayacağız." ifadelerini kullandı. Peki, Borsada açığa satış yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Açığa satış nedir?" İşte detaylar...
BORSADA AÇIĞA SATIŞ YASAĞI KALKTI MI, NE ZAMAN KALKACAK?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül "Açığa satış yasağını yakında kaldıracağız, 2025'e kalmayabilir" ifadelerini kullandı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül açığa satıl yasağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Gönül, katıldığı Turizm Yatırım Forumu toplantısında, Reuters'ın açığa satış yasağının ne zaman kaldırılacağı sorusuna "Yakında kaldıracağız. Üzerinde çalışıyoruz. Olgunlaştırmamız lazım. Endekslerle ilgili çalışmalar var, onları bitirelim, ondan sonra açıklayacağız" ifadelerini kullandı.
Gönül, "2025'e kalır mı?" sorusu üzerine de "İnşallah kalmaz. Teknik altyapısını yapalım, ondan sonra açığa satış yasağını kaldıracağız" dedi.
BORSADA AÇIĞA SATIŞ NE NEDİR?
Açığa satış işlemi, sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının satılmasını ya da satışına ilişkin emrin verilmesini ifade eder. Satışa ilişkin takas yükümlülüğünün ödünç alınan sermaye piyasası araçları ile yerine getirilmesi de açığa satış sayılır.
Açığa satış işlemi gerçekleştirebilmek için emrin baştan açığa satış emri olarak girilmesi gerekir. Gerçekleşen açığa satış işlemleri Günlük Bülten'de pay bazında, her fiyat seviyesinde miktar ve sözleşme adedi belirtilerek ilan edilir. Bu işlem, çoğunlukla bir varlığın fiyatının düşeceğini düşünen yatırımcılarca kullanılır.
6 ŞUBAT DEPREMİNİN ARDINDAN GETİRİLMİŞTİ
Açığa satış yasağı, 2023 yılı başında 6 Şubat depremlerinin ardından getirilmişti. Açığa satış, bir yatırımcının elinde olmayan bir menkul kıymeti ödünç alarak satması işlemidir. Bu işlem, genellikle bir varlığın fiyatının düşeceğini tahmin eden yatırımcılar tarafından kullanılır.
Açığa satışla, yatırımcılar hisse senedinin fiyatı düştüğünde daha düşük bir fiyattan geri alıp ödünç aldığı hisseleri iade ederek aradaki farktan kâr elde ediyor.