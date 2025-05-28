Borsa İstanbul soruşturmasında 17 gözaltı kararı

İstanbul Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu, Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası’nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçlarında işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması üzerine soruşturma başlattı.

SOSYAL MEDYADA MANÜPİLASYON İDDİASI

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. isimli şirkete ait (PRKAB) ve Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.isimli şirkete ait (DOBUR) hisselerinde, “Hektor, Hektor As ve Borsa Dostlar Konağı” isimli sosyal medya sayfaları aracılığı ile manipülasyon yapıldığı iddia edildi

9 İLDE OPERASYON

17 şüpheliye yönelik dün istanbul, Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Bursa ve Ankara olmak üzere toplam 9 ilde operasyon düzenlendi. Şüpheliler hakkında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı” suçlarından gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik yakalama, arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.