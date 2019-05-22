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Borsada ilk çeyrekte karı en fazla artan sektör teknoloji oldu

AA

Borsada, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre teknoloji şirketlerinin karı artarken, hizmet sektörü şirketleri zarardan kara döndü

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Derlenen verilere göre, Borsa İstanbul'da işlem gören ana sektör endeksleri arasında teknoloji endeksine dahil şirketlerin karı 2019 yılının ilk çeyreğinde 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 66,61 arttı. Teknoloji endeksine dahil şirketlerin geçen yılın ilk çeyreğinde 397 milyon 539 bin 813 lira olan karı, bu yılın aynı döneminde 662 milyon 40 bin 356 liraya yükseldi.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 15 milyon 34 bin 66 lira zarar eden hizmet endeksine dahil şirketler ise bu yılın aynı döneminde 754 milyon 175 bin 109 lira kar elde etti. Söz konusu dönemde sanayi endeksine dahil şirketlerin karı yüzde 20,47, mali endekse dahil şirketlerin karı yüzde 24,80 azalış kaydetti.

Sanayi endeksine dahil şirketlerin 2018 yılının ilk çeyreğinde 5 milyar 250 milyon 770 bin 936 lira olan karı, bu yılın aynı döneminde 4 milyar 176 milyon 21 bin 93 liraya, mali endekse dahil şirketlerin karı ise 13 milyar 884 milyon 804 bin 74 liradan 10 milyar 440 milyon 681 bin 726 liraya geriledi.

Ana sektör endekslerinde en fazla karı, karı en fazla azalan mali sektöre dahil şirketler elde etti.

ALT SEKTÖR ENDEKSLERİNDE EN FAZLA GIDA, İÇECEK SEKTÖRÜNE DAHİL ŞİRKETLERİN KARI ARTTI 

Alt sektör endekslerine bakıldığında en fazla gıda, içecek sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin karı arttı.

Gıda, içecek sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin karı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 193,91 arttı. Gıda, içecek sektörünü yüzde 191,79 ile madencilik, yüzde 173,31 ile tekstil,deri, yüzde 151,40 ile iletişim, yüzde 68,35 ile inşaat, yüzde 55,77 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, yüzde 18,49 ile sigorta sektörüne dahil şirketler izledi.

Alt sektör endekslerinde karı en fazla azalan ise finansal,kiralama, faktoring sektörüne dahil şirketler oldu.

Finansal, kiralama, faktoring şirketlerine dahil şirketlerin karı yüzde 81,54 azaldı. Finansal, kiralama, faktoring sektörüne dahil şirketleri yüzde 65,83 ile taş,toprak, yüzde 50,28 ile kimya,petrol,plastik, yüzde 29,42 ile metal ana sanayi, yüzde 28,81 ile bilişim, yüzde 18,59 ile bankacılık, yüzde 13,64 ile holding ve yatırım, yüzde 8,96 ile metal,eşya,makina sektörüne dahil şirketler izledi.

Borsada elektrik, gayrimenkul yatırım ortaklığı, orman kağıt basım, KOBİ sanayi ve ticaret sektöründe faaliyet gösteren şirketler geçen yılın ilk çeyreğinde kar elde ederken bu yılın aynı döneminde zarara döndü.

Elektrik sektöründe faaliyet gösteren şirketler, 92 milyon 349 bin 752 lira kardan 2 milyon 557 bin 788 lira zarara, gayrimenkul yatırım ortaklığında faaliyet gösteren şirketler 1 milyar 95 milyon 623 bin 334 lira kardan 171 milyon 946 bin 67 lira zarara, orman kağıt basım sektöründe faaliyet gösteren şirketler 34 milyon 664 bin 518 lira kardan 19 milyon 313 bin 972 lira zarara, KOBİ sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketler 5 milyon 301 bin 635 lira kardan 4 milyon 972 bin lira zarara, ticaret sektöründe faaliyet gösteren şirketler 68 milyon 771 bin 606 lira kardan 102 milyon 288 bin 696 lira zarara döndü.

Ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin geçen yılın ilk çeyreğinde 394 milyon 209 bin 410 lira olan zararı 1 milyar 469 milyon 46 bin 237 liraya çıktı.

Borsa İstanbul'da sektör bazında incelendiğinde, şirketlerin 2018 ve 2019 ilk çeyreğindeki kar/zarar durumu şöyle:

Ana sektör endeksine dahil şirketler2019 1. çeyrek kar/zarar2018 1. çeyrek kar zararKar /zarar değişim (yüzde)
BIST teknoloji endeksine dahil şirketler662.040.356397.359.81366,61
BIST hizmetler endeksine dahil şirketler754.175.109-15.034.0665.116,44
BIST sanayi endeksine dahil şirketler4.176.021.0935.250.770.936-20,47
BIST mali endekse dahil şirketler10.440.681.72613.884.804.074-24,80

 

 

 

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