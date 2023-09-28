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        Haberler Ekonomi Borsa Borsada yabancılardan 74.4 milyon dolarlık alım - Borsa Haberleri

        Yabancılardan 74.4 milyon dolarlık alım

        Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 74.4 milyon dolarlık hisse senedi aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 15:30 Güncelleme: 28.09.2023 - 15:30
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        Yabancılardan 74.4 milyon dolarlık alım
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

        Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Eylül haftasında net 74,4 milyon dolarlık hisse senedi, 91,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 4,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

        Yurt dışında yerleşik kişilerin 15 Eylül itibarıyla 31 milyar 767,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 22 Eylül'de 31 milyar 641,2 milyon dolara indi.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 54,4 milyon dolardan 1 milyar 153 milyon dolara yükselirken, ŞBS stokları da 54 milyon dolardan 58,4 milyon dolara çıktı.

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