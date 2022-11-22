Borsada yükseliş yüzde 3'ü geçti

Güne yüzde 0.08 azalışla 4 bin 566 puandan başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi'nde yükseliş yüzde 3.4'ü buldu. Yükselişte Suudi Arabistan'ın Türkiye için 5 milyar dolarlık mevduatı görüştüğü iddiası etkili oldu.

Suudi Maliye Bakanlığı sözcüsü Reuters'in sorusuna yanıtta Suudi Arabistan ve Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) 5 milyar dolarlık bir mevduatı görüştüklerini söyledi.

TCMB nezdinde daha önce Azerbaycan Devlet Fonu 1 milyar euroluk mevduat hesabı açmış ve bu hesabı Ağustos 2023 tarihine kadar 1 yıl daha uzatmıştı.