Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.771,36 %0,29
        DOLAR 32,8436 %0,00
        EURO 35,1434 %-0,23
        GRAM ALTIN 2.459,25 %-1,23
        FAİZ 42,91 %-1,15
        GÜMÜŞ GRAM 31,34 %-3,41
        BITCOIN 63.647,00 %-2,17
        GBP/TRY 41,5422 %-0,29
        EUR/USD 1,0693 %-0,08
        BRENT 85,69 %-0,02
        ÇEYREK ALTIN 4.020,88 %-1,23
        Haberler Ekonomi Borsa Borsadan haftalık kapanış rekoru - Ekonomi haberleri - Borsa Haberleri

        Borsadan haftalık kapanış rekoru

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,29 değer kazancıyla 10.771,36 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 18:34 Güncelleme: 21.06.2024 - 18:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsadan haftalık kapanış rekoru
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,43 puan artarken, toplam işlem hacmi 97,4 milyar lira oldu.

        BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamlarken, 10.771,36 puanla tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,83, holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,55 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,32 ile iletişim oldu.

        Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin temkinli açıklamaları ve Avrupa'daki seçim belirsizliklerinin etkisiyle küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını belirtti.

        Bugün Avrupa'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin 50 seviyesinin altında geldiğine dikkati çeken analistler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un erken seçime gitme kararının özellikle Avrupa piyasalarında sert dalgalanmalara yol açtığını ve yatırımcıların ekonomik toparlanmanın aşırı sağcı liderler tarafından bastırılabileceği endişesine yol açtığını söyledi.

        REKLAM

        Gelecek hafta yurt içinde reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı ve dış ticaret dengesinin izleneceğini ifade eden analistler, yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel gelir ve harcamalar, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, Japonya'da işsizlik oranı ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

        Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç, 10.700 ve 10.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

        AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #borsa
        #ekonomi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 11 ölü!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 11 ölü!
        881 göçmen sınır dışı ediliyor
        881 göçmen sınır dışı ediliyor
        Kanseri yenen emekli polise gaspçılar saldırdı!
        Kanseri yenen emekli polise gaspçılar saldırdı!
        Baba vahşetinden 7 ay sonra acı haber!
        Baba vahşetinden 7 ay sonra acı haber!
        Antalya'da vahşet: Denizde, kol, bacak ve başsız cansız beden bulundu
        Antalya'da vahşet: Denizde, kol, bacak ve başsız cansız beden bulundu
        6 aylık bebeğine kafa attı! Canavar babaya gözaltı
        6 aylık bebeğine kafa attı! Canavar babaya gözaltı
        İki kardeş suda çırpınmaya başladı! Nefesler tutuldu... Büyük acı!
        İki kardeş suda çırpınmaya başladı! Nefesler tutuldu... Büyük acı!
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Kavunun sağlığa olan 7 faydası!
        Kavunun sağlığa olan 7 faydası!
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Türksat 6A ABD'de
        Türksat 6A ABD'de
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Atatürk'ü duygulandıran destan: Şehit askerin cebinden çıktı
        Atatürk'ü duygulandıran destan: Şehit askerin cebinden çıktı
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Çeşme âşıkları
        Çeşme âşıkları
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        "Çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir"
        "Çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir"