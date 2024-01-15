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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Borusan Contemporary'de 'Çocuk Atölyeleri'

        Borusan Contemporary'de 'Çocuk Atölyeleri'

        Borusan Contemporary, 2024 yılında da  farklı yaş gruplarındaki çocuklar için tasarlanmış  eğlenceli ve öğretici atölye etkinliklerine devam ediyor. Ocak ayı atölyelerinde çocuklar, minimalizmle tanışacak;  doğa, biyoçeşitlilik ve genetik mutasyon kavramları üzerine sohbet edecek;  ana ve ara renklerin yanı sıra sıcak ve soğuk renkleri keşfedecek; bilim, sanat ve tasarımı bir araya getirecekler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 10:25 Güncelleme: 15.01.2024 - 10:25
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        Borusan Contemporary'de 'Çocuk Atölyeleri'
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        Borusan Contemporary’nin farklı yaş gruplarındaki çocuklara yönelik hazırlanan atölyeleri küçük sanatseverlere, hem eğlenebilecekleri hem de öğrenebilecekleri bir ortam sunuyor.

        Çizginin Gücü

        20 Ocak Cumartesi günü saat 11.00’da 6-9 yaş grubu için düzenlenecek Çizginin Gücübaşlıklıatölye, “Dijital Mitolojiler” ve "Mat Collishaw: Aritmi” sergi gezileriyle başlayacak. Bu gezi sırasında Lars Arrhenius’un “Habitat” adlı yapıtı yakından incelenecek. Çocukların tek kanallı sesli animasyonu görmeleri sağlanırken atölyenin üretim aşamasında ise her katılımcı, sanatçının kullandığı renk, çizim ve anlatım diline başvurarak kendi özgün hikayesini oluşturacak.

        Kuştan ilham alacaklar

        21 Ocak Pazar günü saat 11.00’da 7-10 yaş aralığındaki çocuklar, Kafesten Kaçış başlıklı atölyede önce “Dijital Mitolojiler” ve “Mat Collishaw: Aritmi” sergilerini gezecekler. Bu gezi sırasında John Gerrard’ın “Türünün Son Örneği” isimli yapıtı yakından incelenecek. Her katılımcı, sanatçının imge olarak kullandığı kuştan yola çıkarak kalıp oluştururken strafor, renkli kâğıt ve diğer materyalleri kullanacak.

        Neon asamblaj çalışması yapacaklar

        28 Ocak Pazar günü saat 11.00’da 6-8 yaş grubundaki çocuklar için tasarlanan Karanlıkta Gizlenen Renkler başlıklı atölye, “Dijital Mitolojiler” sergi turuyla başlayacak. Atölyede çocuklarla Keith Sonnier’nin “Balo Salonu Avize Yerleştirmesi” isimli eseri üzerinden renk, ışık ve şekil kavramları hakkında sohbet edilecek. Ardından çocuklar, kendilerine verilen malzemeyi diledikleri gibi kesecek, renklendirecek ve tuvallerine yerleştirecekler. Atölyenin sonunda her çocuk, gün ışığında ve karanlıkta farklı gözüken, farklı katmanlarla oluşturduğu neon asamblaj çalışmasını üretmiş olacak.

        Bilim, sanat ve tasarım bir araya geliyor

        28 Ocak Pazar günü saat 13.00’da 8-12 yaş grubuna yönelik düzenlenecek olan Meraklı Gözler başlıklı atölye, “Dijital Mitolojiler” sergi turuyla başlayacak. Seçili sanat eserleri üzerinden ışığın yansıma prensipleri ve çeşitli görüntülerin oluşumu üzerine çocuklarla sohbet edilecek. Atölyenin üretim aşamasında ise bilim, sanat ve tasarım bir araya gelecek; çocuklar boya, karton, ayna gibi çeşitli malzemeler kullanarak kendi periskoplarını üretecekler.

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        #Borusan Contemporary
        #çocuk
        #yarıyıl
        #sömestr
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