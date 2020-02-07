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Motor sporlarının gelişimine ve Türkiye’nin yurtdışında tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla kurulan 2008 yılında Borusan Otomotiv Motorsport (BOM),2020 sezonu lansmanını da Kars’ta gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, tamamen kar ve buzla kaplı Çıldır gölü üzerinde, Kuzey Avrupa ülkelerindeki eğitim ve test pistlerine benzer şekilde hazırlanan parkurda ileri sürüş tekniklerinin uygulamalı olarak gösterildiği açıklandı.

Lansmanda açıklamalarda bulunan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Borusan Otomotiv Motorsport’un yeni sezonda da gençlere yatırım yaparak Avrupa pistlerinde başarılarını sürmeyi hedeflediğini belirtti.

BOM’un bu sene pistlerde İbrahim Okyay, Levent Kocabıyık, Yağız Gedik, Fatih Ayhan ve Cem Bölükbaşı ile yarışacağını belirten Tiftik, Türkiye otomobil pazarı üzerine de değerlendirmelere bulundu.

'PAZAR 600 BİN ADETİ GÖRÜR'



Pazarın 2019 yılında yaklaşık yüzde 20 daraldığını, premium otomobil pazarının da genel sektöre paralel bir seyir izlediğini belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, 2020’de piyasanın bu düşüşü telafi etmesini beklediklerini söyledi.

Tiftik, "2020 için daha iyi bir performans öngörüyoruz. Düşen faiz oranları, kurdaki istikrar, artan tüketici güveni ve ertelenen talebin harekete geçmesi umutları güçlendiren başlıca faktörler. Geçtiğimiz yılın sonunda pazarda başlayan hareketliliğin yılın geri kalanına yayılmasıyla 2020’de binek otomobil pazarının 450-470 bin, hafif ticari dahil otomotiv toplam pazarının 600 bin seviyelerini göreceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Yeni modellerin gelişiyle premium segmentte yoğun bir rekabet yaşanacağını belirten Tiftik, BMW 2 Serisi Gran Coupé, yeni Land Rover Defender, yeni Range Rover Evoque ve yeni Jaguar F-TYPE modellerini 2020 yılında Türkiye’de satışa sunacaklarını bildirdi.

Tiftik, "Tüm markalarımızdaki yeni modellerin etkisiyle, piyasadaki büyümeye paralel bir ivme doğrultusunda pazar payımızı arttırmayı hedefliyoruz" dedi.