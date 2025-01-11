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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Borusan Sanat konserleri borusansanat.tv’de

        Borusan Sanat konserleri borusansanat.tv’de

        Borusan Sanat, 2024/25 konserlerini dijital platformu borusansanat.tv üzerinden Ocak ayında yeniden müzikseverler ile buluşturuyor. Yayınlar, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), Borusan Quartet ve Borusan Müzik Evi'nin açılış konserleriyle başlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 00:14 Güncelleme: 11.01.2025 - 00:14
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        Borusan Sanat konserleri borusansanat.tv'de
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        Borusan Sanat, 2024/25 sezonunun heyecanını borusansanat.tv aracılığıyla paylaşmaya devam ediyor. Müzikseverler, Ocak ayından itibaren 2025 yılı boyunca borusansanat.tv’de Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), Borusan Quartet ve Borusan Müzik Evi’nin 2024/25 sezonuna konser kayıtlarına erişebilecekler.

        2024/25 sezonunda BİFO’nun “Açılış Konseri”, 12 Ocak Pazar günü saat 11.30’da borusansanat.tv'de yayına girecek. Borusan Quartet’in “Müzikal Armağan” konseri 19 Ocak Pazar günü, yine saat 11.30’da, Borusan Müzik Evi’nin “Twin Rocks” konseri ise 25 Ocak Cumartesi günü, saat 20.00’de izleyicilerle buluşacak.

        Tüm konser yayınlarının ücretsiz erişime açık olduğu platform, sanatın ulaşılabilirliğine katkı, gelişimine destek sağlamak amacıyla kuruldu ve konserler bu sezon da herkesin erişimine ücretsiz olarak açık olmaya devam ediyor. Sanatseverler borusansanat.tv’ye mobil cihazlarından da kolaylıkla ulaşıp diledikleri konser yayınını diledikleri yerde izleyebiliyorlar.

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        AÇILIŞ KONSERİ

        Yayın tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar, 11.30

        Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası

        Carlo Tenan şef

        Hélène Walter soprano

        Hélène Walter
        Hélène Walter

        Aydın Büke ve Ali Pınar ile konser öncesi söyleşi

        Yayın saati: 11.00-11.30

        borusansanat.tv 25. yılını kutlayan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın (BİFO) Açılış Konseri ile bu sezonki yayınlarına başlıyor. Programı, Saygun’un yanı sıra Mendelssohn ve Mahler’in yapıtları taçlandırıyor. Carlo Tenan yönetimindeki BİFO’nun yorumladığı Mahler’in 4. bölümünde müzikalitesi ve ışıltılı sesiyle beğeni kazanan Hélène Walter’i dinleyeceksiniz.

        MÜZİKAL ARMAĞAN

        Yayın tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar, 11.30

        Borusan Quartet

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        Aydın Büke ve Serhan Bali ile konser öncesi söyleşi

        Yayın saati: 11.00-11.30

        Borusan Quartet'in bu sezondaki ilk konserinde Avrupa'nın çoksesli müziğinde erken romantik dönemin iki usta bestecisinin müziklerini dinliyoruz. Yapıtların arasındaki bağlantı, sanatçıların dostluğu ve birbirlerine duydukları derin saygının göstergesi niteliğinde. Robert Schumann'ın 1842'de tamamladığı op.41/1 Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, dinleyeceğimiz ikinci yapıtın bestecisi ve Schumann'ın da çok yakın dostu Felix Mendelssohn'a adanmış bir müzik. Mendelssohn'un op.44/2 Yaylı Çalgılar Dörtlüsü ise 1837 tarihli ve öncüsü Beethoven'a saygılarını gönderiyor.

        “TWIN ROCKS”

        Yayın tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi, 20.00

        Berke Can Özcan davul, sampler, vokal

        Arve Henriksen trompet, elektronikler

        Jonah Parzen-Johnson bariton saksofon, sampler

        Ozan Tekin piyano, synthesizer

        Ozan Kısaparmak bas gitar

        Back on Stage (BoS) ile konser öncesi söyleşi

        Yayın saati: 19.30-20.00

        Daha evvel, Arve Henriksen ve Jonah Parzen-Johnson ile Borusan Müzik Evi’nde ayrı ayrı konserler veren Özcan, bu kez onlarla aynı sahneyi paylaşıyor. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında yayımlanan albümün ilk canlı seslendirilişi 9 Kasım’da Borusan Müzik Evi’nde gerçekleşti ve şimdi de borusansanat.tv’de dinleyenlerini bekliyor.

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        #Borusan sanat
        #konser
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