Borussia Dortmund, Devler Ligi biletini aldı!

Almanya Bundesliga'nın 34. ve son haftasında Borussia Dortmund, sahasında Holstein Kiel ile karşılaştı. Borussia Dortmund, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada penaltıdan Sehrou Guirassy, 47. dakikada Marcel Sabitzer ve 72. dakikada Felix Nmecha attı.

Holstein Kiel'de Carl Johansson, 9. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Borussia Dortmund'da milli futbolcu Salih Özcan, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Borussia Dortmund, bu sonuçla ligi 57 puanla 4. sırada bitirdi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde etti. Bundesliga'dan düşmesi daha önce kesinleşen Holstein Kiel, lige 25 puanla veda etti.