Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Boş arazide ceset bulundu! Kafasında yara izleri bulundu - Son dakika haberleri
ABONE OL

Boş arazide ceset bulundu! Kafasında yara izleri bulundu

İzmir'in Urla ilçesinde boş arazide erkek cesedi bulundu. Cesedin Urla'da sokakta yaşayan Osman Küçük'e (58) ait olduğu tespit edildi

Boş arazide ceset bulundu! Kafasında yara izleri bulundu - Son dakika haberleri
AA

İzmir'in Urla ilçesinde Yenikent Mahallesi'ndeki Hüseyin Zeren Caddesi'nde bulunan arsadan ağır koku geldiğini fark edenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler, bölgede yaptıkları incelemede yerde hareketsiz buldukları kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesedin Urla'da sokakta yaşayan Osman Küçük'e (58) ait olduğu tespit edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, ölen kişinin kafasında kesici aletle meydana geldiği değerlendirilen yara izleri tespit etti.

Küçük'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Annesini rehin aldı! Özel harekat polisi harekete geçti
GÜNDEM Annesini rehin aldı! Özel harekat polisi harekete ...
Yeni koronavirüs tedbirleri neler? Cumhurbaşkanı açıkladı! İşte kabine toplantısı sonrası yeni kararlar
GÜNDEM Yeni koronavirüs tedbirleri neler?
SON DAKİKA! Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Özer'den flaş açıklama
GÜNDEM Bakan Özer'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Yüz yüze eğitim olacak mı? Cumhurbaşkanı AÇIKLADI! Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
GÜNDEM Yüz yüze eğitim olacak mı? Cumhurbaşkanı AÇIKLADI!
Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Cumhurbaşkanı AÇIKLADI! Aşı olmayanlara PCR testi zorunlu mu?
GÜNDEM Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi?
Bakan Akar, Iraklı mevkidaşı ile görüştü
GÜNDEM Bakan Akar, Iraklı mevkidaşı ile görüştü
Gaz kokusu endişelendirdi, cevabı "Ben kolay ölmem" oldu
GÜNDEM Gaz kokusu endişelendirdi, cevabı "Ben kolay ölmem" ...
Koronavirüs aşısına karşı çıktı, koronavirüsten hastaneye kaldırıldı - Son dakika haberleri
GÜNDEM Aşıya karşı çıktı! Virüs kaptı
Bodrum'da 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
GÜNDEM 44 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı
Son dakika haberi İstanbul Pendik'te orman yangını!
GÜNDEM İstanbul'da orman yangını!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.