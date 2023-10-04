Boş aşk mı romantik aşk mı? İşte aşkın 7 türü
Robert Sternberg isimli Amerikalı bir psikolog, 1980'lerin sonunda ortaya "Üçgen Aşk Teorisi"ni attı. Sternberg'e göre; yakınlık, bağlılık ve tutku kavramı beraberinde 7 farklı aşkın oluşmasını sağlıyordu. Peki, sizin partnerinizle olan ilişkiniz hangi türe giriyor? İşte, detaylar...
1. DOSTLUK
Bu tür aşk, yakınlık veya hoşlanma bileşeninin mevcut olduğu ancak romantik anlamda tutku veya bağlılık duygularının eksik olduğu bir türdür.
2. DELİCESİNE AŞIK OLMA
Bu tür aşkta, hoşlanma ve bağlılık olmaksızın şehvet ve fiziksel tutku yoğundur. Daha derin bir yakınlık duygusu oluşmamıştır. Ancak ilerleyen süreçte oluşabilir ve bu aşk türünde ilişkinin başında çok güçlü duygular hissedilir.
3. BOŞ AŞK
Boş aşk, tutku veya yakınlık olmaksızın bağlılıkla karakterize edilir. Bazen güçlü bir aşk, boş aşka dönüşebilir. Bunun tersi de meydana gelebilir. Örneğin, görücü usulü bir evlilik boş aşk şeklinde başlayabilir ama zamanla başka bir aşk biçimine dönüşebilir.
4. ROMANTİK AŞK
Romantik aşk, insanları yakınlık ve fiziksel tutku yoluyla duygusal olarak birbirine bağlar. Bu tür bir ilişkide iki taraf, birbirleri hakkındaki özel ayrıntıları bilmelerine yardımcı olan derin konuşmalar yapar. Cinsel tutku ve şefkatten hoşlanırlar. Bu çiftler uzun vadeli bağlılık veya gelecek planları konusunda kararsızlık yaşayabilir.
5. DOSTÇA SEVGİ
Dostça aşk, samimi fakat tutkulu olmayan bir aşk türüdür. Üçgenin yakınlık ve bağlılık bileşenini içerir. Arkadaşlıktan daha güçlüdür çünkü uzun vadeli bir bağlılık vardır ancak cinsel istek çok azdır veya hiç yoktur.
Bu tür aşka genellikle tutkunun öldüğü evliliklerde rastlanır ancak çift derin bir sevgiye veya güçlü bir bağa sahip olmaya devam eder.
6. APTAL AŞK
Bu tür aşkta bağlılık ve tutku mevcutken, yakınlık veya hoşlanma yoktur. Aptal aşkın tipik bir örneği olarak; yakınlık hissetmeden, tutkudan gelen ve kasırga etkisi yaratan bir iletişim vardır. Çoğu zaman buna tanık olmak, çiftin nasıl bu kadar dürtüsel olabileceği konusunda başkalarının kafasını karıştırır.
7. TAMAMLAYICI AŞK
Tamamlayıcı aşk; üç bileşenin hepsinden oluşur ve sevginin toplam biçimidir. İdeal bir ilişkiyi temsil eder. Bu tür bir aşkı deneyimleyen çiftler, ilişkilerinin birkaç yılı boyunca harika bir cinsel hayata sahip olur ve kendilerini başkasıyla hayal edemezler. Ayrıca partnerleri olmadan kendilerini gerçekten mutlu göremezler. Farklılıkların üstesinden gelmeyi ve stres etkenleriyle birlikte yüzleşmeyi başarırlar.
Kaynak: Very Well Mind