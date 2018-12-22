Ankara'da boşandığı eşiyle aynı evde yaşayan Gül K, eski kocasının kendisini darbettiği ve şiddet uyguladığı iddiasıyla 14 Temmuz'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Müşteki Gül K, savcılık ifadesinde, çocuklarının isteği üzerine birlikte yaşadıkları eski eşi İlhami K'nin bir hafta boyunca kendisini evde zorla tuttuğunu, başkasıyla ilişkisi olduğunu düşünerek işkence edip dövdüğünü öne sürdü.

Boşandığı eşinden şikayetçi olduğunu belirten Gül K, yaşadıklarına ilişkin şunları anlattı:

"Dışarı çıkmama izin vermedi. Beni keser sapıyla dövdü. Maşayı tüpün üzerinde kızdırıp vücudumda gezdirdi. Ocakta kızdırdığı maşayla defalarca vücudumu ve organlarımı dağladı. Bana hakaretlerde bulundu. Ayrıca tecavüz etti. Bu olaylar olurken çocuklar da evdeydi."

Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren savcılık, şüpheli İlhami K. hakkında gözaltı kararı verdi. İlhami K. ifadesinde, eski eşiyle boşandıktan sonra çocukları için bir araya geldiklerini ve aynı evde yaşamaya başladıklarını doğruladı.

Eski eşinin, haber vermeden evi terk ettiğini, 2 hafta boyunca gelmediğini ileri süren İlhami K, geri döndüğünde ise eşinin vücudunda morluklar olduğunu iddia etti.

Savcılık sorgusunun ardından şüpheli İlhami K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanık hakkında "hakaret", "kasten yaralama" ve "eziyet" suçlarından iddianame hazırlandı.

Savcılık aşamasının ardından Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık İlhami K, müşteki Gül K. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Yaşar Sezikli, karar öncesi taraflara son savunmaları için söz hakkı verdi.

Müşteki Gül K, eski eşinin kendisine şiddet uyguladığının Adli Tıp raporuyla sabit olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık İlhami K. ise eski eşine kimin zarar verdiğini bilmediğini ve suçsuz olduğunu ileri sürerek beraat talebinde bulundu.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık İlhami K'yi "hakaret", "kasten yaralama" ve "eziyet" suçlarından 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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