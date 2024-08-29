Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Boşanma aşamasındaki eşi ve yakınına sokakta bıçakla saldırıp, kendini de kesti: 2 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Boşanma aşamasındaki eşi ve yakınına sokakta bıçakla saldırıp, kendini de kesti: 2 ölü, 1 yaralı

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde Özkan Karabıyık, boşanma aşamasındaki eşi Esin Karabıyık ve onun yakını Ebru Duvar'a (36) sokak ortasında bıçakla saldırıp, aynı bıçakla kendine de zarar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 22:14 Güncelleme: 29.08.2024 - 22:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İzmir'deki olay, saat 16.00 sıralarında, Ödemiş'in Atatürk Mahallesi Ulus Meydanı'nda meydana geldi. Özkan Karabıyık, iddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşi Esin Karabıyık ile onun yakını Ebru Duvar'ı bilinmeyen nedenle bıçakladı.

        Çevredekilerin saldırmaya çalıştığı Karabıyık, aynı bıçakla kendine de zarar verdi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Özkan Karabıyık ve eşi Esin Karabıyık ile Ebru Duvar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Özkan Karabıyık ve Ebru Duvar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Durumu ağır olan Esin Karabıyık'ın tedavisi devam ederken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Dışişleri'nden Kerkük açıklaması
        Dışişleri'nden Kerkük açıklaması
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi!
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 53 yaralı, 4 gözaltı
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 53 yaralı, 4 gözaltı
        Dursun Özbek'ten savcılığa başvuru!
        Dursun Özbek'ten savcılığa başvuru!
        O silahların kısıtlamalarının kaldırılmasını istediler
        O silahların kısıtlamalarının kaldırılmasını istediler
        29 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        29 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
        Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
        Porto Rikolu voleybolcu evinde ölü bulundu!
        Porto Rikolu voleybolcu evinde ölü bulundu!
        Derrick Köhn, Almanya yolcusu!
        Derrick Köhn, Almanya yolcusu!
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Öznur Cüre Girdi'den dünya rekoru
        Öznur Cüre Girdi'den dünya rekoru
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        Bacaklardaki belirgin damar görüntüsünün nedeni ne olabilir?
        Bacaklardaki belirgin damar görüntüsünün nedeni ne olabilir?