AA

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini av tüfeğiyle vurarak yaralayan kişi, intihar etti.

Atatürk Mahallesi'ndeki müstakil bir evde yaşayan Ayşe U. ile boşanma aşamasındaki eşi Muhterem U. arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında av tüfeğiyle eşine ateş eden Muhterem U., ardından aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, Muhterem U.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ayşe U., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.