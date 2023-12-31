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        Haberler Dünya Bosna Hersek'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Dünya haberleri

        Bosna Hersek'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Bosna Hersek'in orta kesimlerinde bulunan Zenica kenti yakınlarında 5,2 büyüklüğünde deprem yaşandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 00:23 Güncelleme: 31.12.2023 - 00:23
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        Bosna Hersek'te 5,2 büyüklüğünde deprem
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        Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından paylaşılan verilere göre, merkez üssü Bosna Hersek'in Zenica kentinin 10 kilometre kuzeybatısında olan, yerel saatle 21.43'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Deprem, başta başkent Saraybosna olmak üzere ülke genelindeki birçok kentte de hissedildi.

        Ülke medyası, vatandaşların depremin son derece kuvvetli olduğu yönündeki açıklamalarına yer verirken, hasar yaşanmadığı bilgisi de paylaşıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Bosna Hersek
        #Deprem
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