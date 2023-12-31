Bosna Hersek'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından paylaşılan verilere göre, merkez üssü Bosna Hersek'in Zenica kentinin 10 kilometre kuzeybatısında olan, yerel saatle 21.43'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, başta başkent Saraybosna olmak üzere ülke genelindeki birçok kentte de hissedildi.

Ülke medyası, vatandaşların depremin son derece kuvvetli olduğu yönündeki açıklamalarına yer verirken, hasar yaşanmadığı bilgisi de paylaşıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.