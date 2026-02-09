Habertürk
Habertürk
        Bosna Sırp Cumhuriyeti'nde yenilenen seçimi Sinisa Karan kazandı

        Bosna Sırp Cumhuriyeti'nde yenilenen seçimi Sinisa Karan kazandı

        Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS), görevden alınan eski Başkan Milorad Dodik'in yerine geçecek ismin belirlenmesi için 136 sandıkta yenilenen erken başkanlık seçimini Sinisa Karan kazandı. Dodik, destek verdiği Karan'ı seçim zaferinden dolayı kutladı

        Giriş: 09.02.2026 - 02:16 Güncelleme: 09.02.2026 - 02:44
        Bosna Sırp Cumhuriyeti'nde yenilenen seçimi Sinisa Karan kazandı
        Bosna Hersek Seçim Komisyonu (CIK), 136 sandıkta yenilenen seçimde, oy verme hakkı olan 84 bin 474 seçmenden 41 bin 826'sının oy kullandığını bildirdi.

        CIK, ilk ön sonuçları duyurduğu seçimde, Dodik'in liderliğini yaptığı Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliğinin desteklediği RS Bilim, Teknoloji ve Yüksek Öğrenim Bakanı ve eski İçişleri Bakanı Sinisa Karan'ın oyların yüzde 50,54'ünü, Sırp Demokrat Partisi'nden Branko Blanusa'nın da yüzde 48,09'unu aldığını açıkladı.

        Karan, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimi kazandıklarını belirterek, kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

        Blanusa ise sonucun kendisi için şaşırtıcı olduğunu, RS'nin artık bir başkanı olması ve kurumlarının işlemeye devam etmesini iyi gördüğünü söyledi.

        KARAN'I DESTEKLEYEN DODİK'TEN TEBRİK MESAJI

        AA'nın haberine göre Dodik ise Karan'ı seçim zaferinden dolayı kutlayarak, seçimi uluslararası topluma karşı kazandıklarını ifade etti.

        Milorad Dodik
        Milorad Dodik

        RS'de 23 Kasım 2025'te yapılan erken başkanlık seçiminde CIK, 136 sandıktaki oyları geçersiz saymıştı.

        DODİK'İN AYRILIKÇI SÖYLEMLERİ VE RS'DE ERKEN SEÇİME GİDEN SÜREÇ

        Bosna Hersek'te ayrılıkçı söylemleriyle sık sık gündeme gelen Milorad Dodik, ülkede 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması ile oluşturulan Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) ve Yüksek Temsilci Christian Schmidt'i tanımadığını açıklamıştı.

        Dodik liderliğinde RS Ulusal Meclisi (NSRS), Haziran 2023'te Yüksek Temsilci Schmidt'in kararlarının, Resmi Gazete'de yayımlanmaması yönünde karar almıştı. İhtiyaç durumunda yasa çıkarabilecek yetkiye sahip olan Schmidt ise Dodik'in bu ayrılıkçı adımlarını kabul etmemiş ve NSRS'de alınan kararları iptal etmişti.

        Dodik'in, "RS, Bosna Hersek'ten ayrılır" söylemleriyle ayrılıkçı tavrını sürdürmesi üzerine hakkında "OHR kararlarına saygı duymadığı" gerekçesiyle iddianame hazırlanmış ve hapis cezası talep edilmişti.

        Aralık 2023'te başlayan dava süreci kapsamında Dodik'e 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası verilmiş, Bosna Hersek Mahkemesi de 1 yıl hapsi para cezasına çevirmişti. CIK, 6 yıl siyasi yasak cezası verilen Dodik'i oybirliğiyle Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Başkanlığı görevinden almıştı.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

