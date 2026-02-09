Bosna Sırp Cumhuriyeti'nde yenilenen seçimi Sinisa Karan kazandı

Bosna Hersek'te ayrılıkçı söylemleriyle sık sık gündeme gelen Milorad Dodik, ülkede 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması ile oluşturulan Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) ve Yüksek Temsilci Christian Schmidt'i tanımadığını açıklamıştı.
Dodik liderliğinde RS Ulusal Meclisi (NSRS), Haziran 2023'te Yüksek Temsilci Schmidt'in kararlarının, Resmi Gazete'de yayımlanmaması yönünde karar almıştı. İhtiyaç durumunda yasa çıkarabilecek yetkiye sahip olan Schmidt ise Dodik'in bu ayrılıkçı adımlarını kabul etmemiş ve NSRS'de alınan kararları iptal etmişti.
Dodik'in, "RS, Bosna Hersek'ten ayrılır" söylemleriyle ayrılıkçı tavrını sürdürmesi üzerine hakkında "OHR kararlarına saygı duymadığı" gerekçesiyle iddianame hazırlanmış ve hapis cezası talep edilmişti.
Aralık 2023'te başlayan dava süreci kapsamında Dodik'e 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası verilmiş, Bosna Hersek Mahkemesi de 1 yıl hapsi para cezasına çevirmişti. CIK, 6 yıl siyasi yasak cezası verilen Dodik'i oybirliğiyle Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Başkanlığı görevinden almıştı.