Bosna Hersek'e ait olan Boşnak böreğini evinizde yapmaya ne dersiniz? Kıymalı olan bu böreği özel misafirlerinize ikram edebilir ya da çay saatlerinin vazgeçilmesi yapabilirsiniz. Bosna Hersek'in asırlık lezzeti olan Boşnak böreğini dilerseniz patatesli de yapabilirsiniz.

Boşnak Böreği İçin Gereken Malzemeler:

Bir kilo un

Bir yemek kaşığı tuz

3 su bardağı ılık su

İç malzemesi

500 gram yağsız kıyma

3 soğan

Sıvı yağ

Karabiber

Tuz

Açmak İçin;

2 yemek kaşığı tereyağı

Bir çay bardağı sıvı yağ

Boşnak Böreği Yapılışı:

Öncelikle hamurumuzu yapmaya başlayalım.

Un tuz ve Ilık suyu bir kaba aktarın ve güzelce yoğurun üzerine bir bez örtüp yarım saat dinlendirin.

İç harcımızı için kıymayı az yağda kavurun.

Pişmesine yakın küçük küçük doğradığınız soğanı da ekleyip, kavurmaya devam edin.

Karabiber ve tuz ilave edip altını kapatın.

Soğumasını bekleyin.

Yoğurduğunuz hamur dinlendikten sonra, tekrar güzelce yoğurun.

2 eşit beze yapıp, 10 dakika daha dinlendirin.

Daha sonra tezgâha bir bez serin ve ilk bezeyi açmaya başlayın.

Un serpip merdane yardımıyla biraz hamuru açın.

Erittiğiniz yağı kaşık yardımıyla dökün, elinizle yayın ve hamuru yırtmadan yavaş yavaş açın.

Büyüte bildiğiniz kadar büyütün yırtık olabilir diye korkmayın.

İç harcınızı hamurun bir ucuna koyup, dikkatlice sarın.

Yağladığınız tepsiye yerleştirin.

Tekrar üzerine az miktarda yağlayın.

2 bezeyi de aynı şekilde yapın.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun...

Püf Noktası:

İlk önce hamur malzemelerini derin bir kabın içinde yoğuralım.

Bu yoğurma işlemi en az 30 dakika sürmelidir.

Çünkü Boşnak böreğinin güzel olmasının en büyük sırrı çok yoğurulmasıdır.