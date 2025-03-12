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        Haberler Dünya Bosnalı Sırp lider Dodik'e 'anayasal düzeni tehdit etmek' suçlamasıyla gözaltı kararı | Dış Haberler

        Bosnalı Sırp lider Dodik'e 'anayasal düzeni tehdit etmek' suçlamasıyla gözaltı kararı

        Bosna Hersek Savcılığı, ayrılıkçı söylemleriyle gündeme gelen ve ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik hakkında gözaltı kararı verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 17:00 Güncelleme: 12.03.2025 - 17:01
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        Bosna'da kriz: Sırp lider Dodik'e gözaltı kararı
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        Yerel medyadaki haberlere göre, Bosna Hersek Savcılığı tarafından, "anayasal düzeni tehdit etmek" suçlamasıyla Dodik, Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başbakanı Radovan Viskovic ve RS Ulusal Meclisi (NSRS) Başkanı Nenad Stevandic'in gözaltına alınması için talimat verildi.

        "RS'den hiçbir zaman ayrılmayacağım"

        Savcılığın gözaltı kararının ardından Dodik, Viskovic ve Stevandic, Banjaluka kentinde ortak basın toplantısı düzenledi.

        RS Başkanı Dodik, Bosna Hersek'i terk edeceği iddialarına ilişkin "RS'den hiçbir zaman ayrılmayacağım." dedi.

        "El-Kaide" şüphelileri gibi zulüm gördüklerini iddia eden Dodik, "Bugün doğum günüm ve Saraybosna'dan çok güzel bir hediye aldım. Bugün kutlanması gereken asıl şey RS Anayasası'nın yenilenecek olması. Müslümanlar RS'yi yok etmek istiyor. Bugün aynı zamanda RS'nin haklarını koruyacak RS Özel Savcılığına ilişkin kanun da çıkacak." diye konuştu.

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        Dodik, Rusya'dan Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonunun (EUFOR) Bosna Hersek'teki görev süresinin uzatılmasını veto etmesini talep edeceğini belirterek gözaltı kararını "değersiz" olarak niteledi.

        Gerginliği tırmandırmak istemediklerini ama buna zorlandıklarını savunan Dodik, halk arasında paniğe gerek olmadığını ve NSRS'de alınan her kararı imzalamaya devam edeceğini belirtti.

        RS Başbakanı Viskovic de kendi isteğiyle hiçbir şekilde Bosna Hersek Savcılığına gitmeyeceğini aktardı.

        RS Ulusal Meclisi Başkanı Stevandic ise yakalama kararının RS Anayasası'na aykırı olduğunu belirterek "Çatışma karşıtı bir duruş sergiliyoruz ama bu, meşru müdafaa hakkımızı kullanmayacağımız anlamına gelmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Savcılığın gözaltı kararını polise ve RS İçişleri Bakanlığına ilettiği öğrenilirken bugün NSRS'de yeni bir sözde anayasa yapılması için oturum düzenlenmesi bekleniyor. NSRS'de görüşülecek yeni düzenlemede "RS'nin kendi kaderini tayin etme hakkı" ve "RS Ordusu kurulması" gibi "ayrılıkçı" maddelerin bulunduğu ifade ediliyor.

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        Sırp lider Vucic'den gözaltı kararına tepki

        Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözaltı kararının bölgeyi istikrarsızlığa ve kaosa sürükleyeceğini belirtti.

        Barışı savunduklarını, aynı zamanda RS'nin de yanında oldukları söyleyen Vucic, Sırp halkı için birlik mesajı verdi.

        Dodik'in hapis cezası alması gerginliğe neden oldu

        Bosna Hersek Mahkemesi, ayrılıkçı söylemleriyle gündeme gelen Dodik hakkında "Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı duymadığı" gerekçesiyle 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası vermişti.

        Mahkeme kararının hemen ardından NSRS'de yapılan oylamada devlet kurumları olan Bosna Hersek Yüksek Yargı ve Savcılık Konseyi (VSTV), Bosna Hersek Savcılığı, Bosna Hersek Mahkemesi ve Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansının (SIPA) RS entitesindeki faaliyetleri yasaklanmıştı.

        Ülke anayasasına aykırı olan kararları imzaladığını duyuran RS Başkanı Dodik, sözde yasaların yürürlüğe girmesinden sonra mahkemenin ve savcılığın çağrılarına cevap vermeyeceğini, RS polisi tarafından korunacağını açıklamıştı.

        Ulusal medyada Dodik ve NSRS'den gelen kararlar "darbe" olarak nitelenirken, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi söz konusu kararları iptal etmişti.

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