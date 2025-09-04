Bosphorus Cup'ın premium partneri TAG oldu

TAG, bu yıl 24’üncü kez düzenlenecek Bosphorus Cup’un premium partneri olduğunu duyurdu. 17-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Bosphorus Cup, 10 farklı ülkeden bin yelkenciyi ve 60 tekneyi Boğaz’ın eşsiz atmosferinde buluşturacak.

TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, Bosphorus Cup’ın, İstanbul’u dünyanın dört bir yanından gelen yelkencilerle buluşturduğunu belirterek, "İstanbul’un ihtişamını, köklü kültürünü ve benzersiz ruhunu uluslararası arenada en güçlü şekilde yansıtan bu yarış sayesinde İstanbul, sadece bir seyir rotası değil, küresel yelken takviminde parlayan bir cazibe merkezi haline geliyor. Bosphorus Cup’ın İstanbul’u dünyaya tanıtma misyonu, TAG’ın bu şehri daha özgür, daha erişilebilir ve daha yaşanabilir kılma vizyonu ile aynı heyecanı ve tutkuyu paylaşıyor" dedi.

Bosphorus Cup’ı düzenleyen ORG Sports Management Kurucusu Orhan Gorbon ise, "İstanbul’da yelken yapmanın çok özel bir tecrübe olduğunu biliyorum. Burada yapılacak bir etkinlik ile İstanbul’un eşsiz kültürünü tüm dünyaya daha iyi tanıtmamız gerektiğine inandım" ifadelerini kullandı.