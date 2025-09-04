Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.837,65 %0,93
        DOLAR 41,1721 %0,04
        EURO 48,0832 %0,14
        GRAM ALTIN 4.690,59 %-0,43
        FAİZ 41,02 %0,27
        GÜMÜŞ GRAM 54,12 %-0,77
        BITCOIN 110.756,00 %-1,34
        GBP/TRY 55,3551 %-0,04
        EUR/USD 1,1652 %-0,09
        BRENT 66,57 %-1,52
        ÇEYREK ALTIN 7.669,11 %-0,43
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bosphorus Cup'ın premium partneri TAG oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Bosphorus Cup'ın premium partneri TAG oldu

        24'üncü kez düzenlenecek Bosphorus Cup'un premium partneri TAG oldu. Bugüne kadar ekonomiye 85 milyon dolarlık değer katan organizasyon ile ilgili konuşan TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, "İstanbul'un ihtişamını, köklü kültürünü ve benzersiz ruhunu uluslararası arenada en güçlü şekilde yansıtan bu yarış sayesinde İstanbul, sadece bir seyir rotası değil, küresel yelken takviminde parlayan bir cazibe merkezi haline geliyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 16:36 Güncelleme: 04.09.2025 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bosphorus Cup'a 'TAG' partner
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TAG, bu yıl 24’üncü kez düzenlenecek Bosphorus Cup’un premium partneri olduğunu duyurdu. 17-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Bosphorus Cup, 10 farklı ülkeden bin yelkenciyi ve 60 tekneyi Boğaz’ın eşsiz atmosferinde buluşturacak.

        TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, Bosphorus Cup’ın, İstanbul’u dünyanın dört bir yanından gelen yelkencilerle buluşturduğunu belirterek, "İstanbul’un ihtişamını, köklü kültürünü ve benzersiz ruhunu uluslararası arenada en güçlü şekilde yansıtan bu yarış sayesinde İstanbul, sadece bir seyir rotası değil, küresel yelken takviminde parlayan bir cazibe merkezi haline geliyor. Bosphorus Cup’ın İstanbul’u dünyaya tanıtma misyonu, TAG’ın bu şehri daha özgür, daha erişilebilir ve daha yaşanabilir kılma vizyonu ile aynı heyecanı ve tutkuyu paylaşıyor" dedi.

        Bosphorus Cup’ı düzenleyen ORG Sports Management Kurucusu Orhan Gorbon ise, "İstanbul’da yelken yapmanın çok özel bir tecrübe olduğunu biliyorum. Burada yapılacak bir etkinlik ile İstanbul’un eşsiz kültürünü tüm dünyaya daha iyi tanıtmamız gerektiğine inandım" ifadelerini kullandı.

        Gorbon, Bosphorus Cup ekosisteminin 23 yılda İstanbul’a kattığı değerin 85 milyon doların üzerinde olduğunu belirterek, "24 yılda dünyanın iddialı 10 yelken yarışı arasında yer almayı başardık" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Savcı Ercan Kayhan'ın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Savcı Ercan Kayhan'ın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        İstanbul Valiliği'nden tekne ve yat kararı
        İstanbul Valiliği'nden tekne ve yat kararı
        Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        "İsveç maçı hedeflerimiz için çok önemli!"
        "İsveç maçı hedeflerimiz için çok önemli!"
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        Boşandılar
        Boşandılar
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        Portekiz'deki füniküler faciasında can kaybı yükseldi
        Portekiz'deki füniküler faciasında can kaybı yükseldi
        R.Madrid'in stoperi Beşiktaş'a!
        R.Madrid'in stoperi Beşiktaş'a!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Sonu Dünya Kupası olsun!
        Sonu Dünya Kupası olsun!
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        Arzu Sabancı'dan açıklama
        Arzu Sabancı'dan açıklama
        Dünyaca ünlü arama motoru Google çöktü!
        Dünyaca ünlü arama motoru Google çöktü!
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor