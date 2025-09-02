Bosphorus Cup’ın kupa teslim töreni ilk kez Büyükada’da gerçekleşti

Türkiye'nin dünyada ilgi çeken spor organizasyonlarının başında gelen Bosphorus Cup, bu yıl Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğinde; Çift Geyik Karaca, Bilyoner, TAG, Chery Türkiye, Princes' Palace Resort, Yuka Yat, Feriye, İBB, TGA ve Setur Marinas partnerliğinde 24. kez İstanbul'da düzenlenecek.

Yerli ve yabancı toplam 1000 yelkenci ve 60 teknenin mücadele edeceği 24. Bosphorus Cup'ın kupa devir teslim töreni bu yıl ilk kez Büyükada'da gerçekleşti.

Bosphorus Cup kurucusu Orhan Gorbon ve Princes' Palace Resort kurucusu Dr. Bahri Akdağ'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende, geçtiğimiz yılın kazanan teknesi ARKAS ekibinin kaptanı Berkcan Cankaya, bir yıldır sahip olduğu gümüş kupayı Bosphorus Cup'a teslim etti. Bosphorus Cup'ı düzenleyen ORG Sports Management kurucusu Orhan Gorbon, "Bosphorus Cup markasına ilk günden beri hep inandım ve İstanbul'da yelken yapmanın çok özel bir tecrübe olduğunu biliyorum. Burada yapılacak bir etkinlik ile İstanbul'un eşsiz kültürünü tüm dünyaya daha iyi tanıtmamız gerektiğine inandım. Bosphorus Cup ekosisteminin 23 yılda İstanbul'a kattığı değer 85 milyon doların üzerinde. 24 yılda dünyanın iddialı 10 yelken yarışı arasında yer almayı başardık ve 25. yıla hazırız." diye konuştu.