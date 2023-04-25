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Haberler Gündem Trafik Bostancı Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Bostancı İstasyonu Nasıl Gidilir?
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Bostancı Marmaray durağı nerede? Marmaray Bostancı istasyonu nasıl gidilir?

Marmaray son zamanların en çok kullanılan ve talep gören ulaşım araçlarından bir tanesi. Aynı zamanda İstanbul’un boğucu trafiğinden de uzaklaştırıyor. Bu sebeple de vatandaşlar sık sık Marmaray kullanıyor.

Bostancı Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Bostancı İstasyonu Nasıl Gidilir?
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Peki Bostancı Marmaray durağı nerede? Marmaray Bostancı istasyonu nasıl gidilir? Bu soruların cevaplarını araştırdık. Eğer ilk kez Marmaray kullanacaksanız ya da sadece Bostancı durağı yol tarifine ihtiyacınız varsa bu bilgiler önemli.

Bostancı Marmaray Durağı Nerede?

Bostancı Marmaray durağı yol tarifi vermeden öncede nerede olduğunu açıklayalım. Marmaray Bostancı durağı Kadıköy’dedir. Bu sebeple eğer Kadıköy’e gitmeniz gerekiyorsa ulaşım araçlarını kullanarak Bostancı Marmaray durağına gidebilirsiniz.

Kolay seyahat imkanlarıyla merkezi bir yerde bulunan Bostancı Marmaray durağı çok fazla vatandaşın iniş ve biniş noktasıdır.

Buna ek olarak Bostancı sahiline de yakındır. Yürüyerek bir ya da iki dakika içerisinde sahile ulaşabilirsiniz.

Bostancı Marmaray İstasyonuna Nasıl Gidilir?

Merak edilen ve bilinmesi gereken bir başka konu da buraya nasıl gideceğinizdir.

  • - Otobüs kullanarak ulaşım sağlayabilirsiniz. Buraya 10, 129T ve E-9 otobüs hatları gidiyor.
  • - Marmaray kullanabilirsiniz. Her iki hattı da Bostancı durağından geçiyor.
  • - M8 metroyu kullanabilirsiniz.
  • - Minibüs C-70 de aynı şekilde Bostancı durağından geçiyor.

Hangi ulaşım aracını kullanmak istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Sadece durağı kaçırmamanız yeterli. Eğer bir öncekinde ya da sonrakinde inerseniz de yürümeniz gerekecek.

Bostancı Marmaray Durağından Kaç Dakikada Bir Tren Geçiyor?

Az önce de belirtildiği üzere her iki Marmaray hattı da buradan geçiyor.

  • - Marmaray Ataköy- Pendik hattı 8 dakikada bir,
  • - Marmaray Halkalı- Gebze hattı ise 15 dakikada bir geçiyor.

Eğer birini kaçırırsanız diğerini bekleyebilirsiniz. Mutlaka ikisinden biri gelecektir.

Bunlara ek olarak, durakların sırasını da bilmeniz önemli. En azından önceki ve sonraki duraklarını bilirseniz takip etmeniz daha kolay olacak ve herhangi bir durumda ineceğiniz istasyonu kaçırmayacaksınız.

İşte bütün bu bilgileri dikkate alarak Marmaray kullanabilirsiniz. Bostancı Marmaray istasyonu oldukça merkezidir bu sebeple de rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Ayrıca Gittiğin Kadar Öde sistemi sayesinde çok fazla para ödemeniz de gerekmiyor.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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