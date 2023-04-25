Küçükyalı Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Küçükyalı İstasyonu Nasıl Gidilir?

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Küçükyalı Marmaray durağı nerede? Marmaray Küçükyalı istasyonu nasıl gidilir? Bütün durakları bilmeniz gerekiyor mu? Bu sorular aslında fazlasıyla önemlidir ve bu yüzden de bilinmesi gerekiyor.

Detaylar burada…

Küçükyalı Marmaray İstasyonuna Nasıl Gidilir?

Küçükyalı Marmaray durağı nerede sorusunun cevabı Maltepe’dir. İstanbul’un merkezi yerlerinden birisi olan Maltepe, Küçükyalı istasyonunu da bulunduruyor. Eğer bu bölgeye gitmek istiyorsanız rahatlıkla Küçükyalı’da inebilirsiniz.

Küçükyalı Marmaray durağı yol tarifi almak isteyenlere de birkaç seçenekten bahsedeceğiz:

- Öncelikle Marmaray hatlarını kullanabilirsiniz. Halkalı-Gebze ile Pendik- Ataköy hatları Küçükyalı durağından geçiyor.

- 130Ş, 16, 16A, 17 ve 4 numaralı otobüs hatları da istasyondan geçiyor.

- M4 ve M8 metrolar da buradan geçiyor.

- Aynı zamanda Minibüs C-308 de kullanabilirsiniz.

Tercih tamamen sizin. Haritaları, canlı yardımları kullanarak Küçükyalı metro istasyonuna ulaşım sağlayabilirsiniz. Eğer Maltepe yakınlarında bulunuyorsanız da yürüyerek haritayı takip edip, istediğiniz yere ulaşabilirsiniz.

Küçükyalı Marmaray Durağından Kaç Dakikada Bir Tren Geçiyor?

Hatlardan hangisine binmek isterseniz binebilirsiniz. Sadece her iki hattın da duraktan geçme saatleri farklıdır.

- Halkalı-Gebze yönüne giden Marmaray seferleri 15 dakikada bir olacak şekilde ayarlanmıştır.

- Aynı şekilde Pendik- Ataköy seferleri de 8 dakikada birdir.

Bu sebeple birini kaçırırsanız diğeri mutlaka gelecektir. Ortak noktalarından birisi olan Maltepe, Küçükyalı durağında rahatlıkla inebilirsiniz.

Genel olarak bakıldığında Küçükyalı çok büyük ya da insan çeken bir bölge değildir. Daha çok Maltepe’ye gitmek isteyenler, bu bölgede inerek gezmek isteyebiliyor. Bu sebeple de fazlasıyla soruluyor.

Çok fazla turist çeken bir bölge olmasının yanı sıra ilk kez gidecek olsanız bile durakları takip ettiğinizde rahatlıkla doğru yerde inebilirsiniz.

İşte genel hatlarıyla Küçükyalı Marmaray durağı nerede ve oraya nasıl ulaşabilirsiniz, bunları aktardık. Artık gittiğiniz zaman siz de bu yazıyı rehber olarak kullanabilirsiniz ve ona göre Küçükyalı’ya ulaşım sağlayabilirsiniz.