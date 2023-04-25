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Haberler Gündem Trafik İdealtepe Marmaray Durağı Nerede? Marmaray İdealtepe İstasyonu Nasıl Gidilir, Sahile Yakın Mı?
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İdealtepe Marmaray durağı nerede? Marmaray İdealtepe istasyonu nasıl gidilir, sahile yakın mı?

Marmaray, metronun yanı sıra İstanbul’un en hızlı ulaşım araçlarından birisi oldu. Halka açıldığından beri sayısız vatandaşın yolculuğunu kolaylaştırıyor ve geç kalmadan kısa süre içerisinde şehir içerisinde ilerliyor. Özellikle trafik göz önüne alındığında Marmaray gerçekten de kullanışlı.

İdealtepe Marmaray Durağı Nerede? Marmaray İdealtepe İstasyonu Nasıl Gidilir, Sahile Yakın Mı?
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İdealtepe Marmaray Durağı nerede? Marmaray İdealtepe İstasyonu nasıl gidilir, sahile yakın mı? En çok merak edilen konuların başında geliyor.

İşte merak edilen bütün bilgiler…

İdealtepe Marmaray Durağı Nerede?

Bu durakla ilgili ilk söylenmesi gereken şey, Maltepe’de olduğudur. Maltepe’ye bağlı olan istasyon da gün içerisinde çok fazla yolcunun kullanım alanı.

Aynı zamanda Maltepe’nin düzenli yolcuları İdealtepe durağında inmeyi tercih ediyor. Buraya ulaşım için de birkaç seçeneğiniz bulunuyor.

İdealtepe Marmaray durağı yol tarifi almak istiyorsanız şu araçları kullanabilirsiniz:

  • - Marmaray’ın her iki hattı da buradan geçiyor
  • - Minibüs kullanabilirsiniz
  • - Metro tercih edebilirsiniz
  • - Otobüse binebilirsiniz: 130Ş, 16, 16D, 17 ve 4 numaralı hatlar

Gördüğünüz üzere bu toplu taşıma araçları belli aralıklarla İdealtepe metro istasyonunun yakınından geçiyor. O sırada hangisini kullanmak isterseniz seçim sizin.

İdealtepe Marmaray Durağı Sahile Yakın Mı?

Marmaray, çok güzel ve özel bölgelerden geçiyor. Merkezi olan ya da olmayan, çok fazla alanı kullanıyor. Bu sebeple de İdealtepe Marmaray durağı sahile yakın mı, merak ediliyor.

Maltepe merkeze yakın olarak kurulmuş olan istasyon sahile yakındır. Bir sonraki durakta inseniz bile yürüyerek buraya ulaşabilirsiniz.

Ama bunun için sizlere İdealtepe Marmaray istasyonuna nasıl gidilir daha detaylı anlatmak gerekiyor.

Durakların isimlerini bilmelisiniz. Birkaç durağı şu şekilde paylaşabiliriz:

Eğer Halkalı-Gebze yönüne giden Marmaray’a bindiyseniz yaklaştığınız duraklar:

  • - …Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal…

Pendik- Ataköy yönüne giden Marmaray’a bindiyseniz de yaklaştığınız duraklar:

  • - …Pendik, Yunus, Kartal, Başak, Atalar, Cevizli, Maltepe, Süreyya Plajı, İdealtepe, Küçükyalı, Bostancı, Suadiye…

Gördüğünüz üzere duraklar da birbirine yakındır. İki Marmaray hattı da aynı duraklara uğrayabiliyor. Bu sebeple bindiğiniz zaman Süreyya Plajı ve Küçükyalı metro istasyonlarını kaçırmamaya çalışın. Gittiğiniz yöne göre bu duraklardan sonra sizin ineceğiniz, İdealtepe durağı gelecek.

İdealtepe Marmaray Durağından Kaç Dakikada Bir Tren Geçiyor?

Herkes beklemeyi sevmez. Bu durumda da acil bir işiniz olduğunda ya da sadece beklemek istemediğinizde duraklar arası kaç dakika sürüyor, iki metro arası kaç dakika bilmek istiyorsunuz.

  • - Her durak arası ortalama 3-4 dakikadır.
  • - Halkalı- Gebze Marmaray hattında iki metro arası 15 dakika sürerken,
  • - Pendik- Ataköy Marmaray hattında iki metro arası 8 dakika sürüyor.
  • - Aynı zamanda iki durak arası da ortalama 4 dakika sürüyor.

Bu süreler arada karışabiliyor. Anlık hava şartları, vatandaş sayısında yoğunluk ya da özel bir gün olup olmaması gibi etkenler seferlerin aksamasına sebep olabiliyor. O yüzden endişe etmeden bekleyebilirsiniz. O metro mutlaka gelecek.

Bu bilgilerin yanı sıra kısaca Marmaray ücretlerinden de bahsedelim:

  • - Tam bilet basıyorsanız bütün yolculuğun ücreti 21,91 TL.
  • - Eğer öğrenci bileti basıyorsanız da bütün yolculuk parası 9,90 TL.

Gittiğin kadar öde sistemiyle çalışan Marmaray’da indiğiniz zaman da basmanız gerekiyor. Başta bütün para çekiliyor ama inerken gitmediğiniz yol kadar paranız geri iade ediliyor.

Bütün bu bilgiler son derece önemlidir. Bu yüzden hiçbirini unutmamalısınız. Eğer İdealtepe’de inmek istiyorsanız da durakları karıştırmayın. Ancak bu şekilde takibini rahatça yapabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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