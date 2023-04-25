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Haberler Gündem Trafik Süreyya Plajı Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Süreyya Plajı İstasyonu Nasıl Gidilir, Sahile Yakın Mı?
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Süreyya Plajı Marmaray durağı nerede? Marmaray Süreyya Plajı istasyonu nasıl gidilir, sahile yakın mı?

İstanbul’un en iyi ulaşım araçlarından birisi haline gelen Marmaray son zamanlarda daha fazla vatandaşın işini kolaylaştırıyor. Bu sebeple ilk kez şehre gelenler ya da Marmaray’ı ilk kez kullanacak olanlar, durakların isimlerini, yerlerini ve oraya nasıl ulaşabileceklerini merak ediyor.

Süreyya Plajı Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Süreyya Plajı İstasyonu Nasıl Gidilir, Sahile Yakın Mı?
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Süreyya Plajı Marmaray Durağı nerede? Marmaray Süreyya Plajı İstasyonu nasıl gidilir, sahile yakın mı? Bunların merak edilmesi normaldir ve mutlaka bilinmesi gerekiyor.

İşte detaylar

Süreyya Plajı Marmaray Durağı Nerede?

Marmaray durakları arasında yer alan Süreyya Plajı özellikle yaz aylarında ilgi görüyor. Süreyya Plajı durağı, İstanbul’un Maltepe ilçesinde yer alıyor. Maltepe ve İdealtepe durakları arasındadır.

Anadolu Yakası’nda bulunan durağa ulaşım da oldukça kolaydır.

Süreyya Plajı Marmaray durağı yol tarifi almak istiyorsanız birkaç alternatifiniz olacak:

  • - Marmaray kullanarak direk durakta inebilirsiniz. İki hattı da tercih edebilirsiniz.
  • - Metro kullanabilirsiniz
  • - Minibüs C-501 kullanabilirsiniz
  • - Otobüse binebilirsiniz: 16A, 16D, 17 ve E-9

Bu seçeneklerden hangisi sizin için uygunsa onu tercih edebilirsiniz. Sadece zaman açısından fark ediyor. Eğer Maltepe merkezdeyseniz de yine otobüs doğru bir seçenek olacaktır. Ama mesafeler kısa olduğu için yürümeyi de tercih edebilirsiniz.

Süreyya Plajı Marmaray Durağı Sahile Yakın Mı?

Süreyya Plajı Marmaray istasyonuna nasıl gidilir sorusu kadar bu durağın sahile yakın olup olmadığı da merak ediliyor.

Sahile yakındır ve yürüme mesafesindedir. O yüzden metro istasyonunda inerek birkaç dakika yürüdüğünüzde sahile ulaşacaksınız. Ama isterseniz toplu taşıma kullanarak da yolunuza devam edebilirsiniz.

Aynı zamanda Süreyya Plajı, çok fazla turist tarafından araştırılıyor ve tercih ediliyor. Bu plaj uzun zamandır var ve siz de rahatlıkla gidebilirsiniz.

Süreyya Plajı Marmaray Durağından Kaç Dakikada Bir Tren Geçiyor?

Çok fazla beklemekten hoşlanmayan vatandaşlar da Süreyya Plajı Marmaray durağından kaç dakikada bir tren geçtiğini merak ediyor.

Bu duraktan iki hat da geçiyor. İster Halkalı-Gebze’ye isterseniz de Pendik-Ataköy’e binebilirsiniz.

  • - Pendik- Ataköy Marmaray Hattı 8 dakikada bir,
  • - Halkalı- Gebze hattı ise 15 dakikada bir geçiyor.

Durakları ortak olduğu için her ikisini de kullanabilirsiniz.

Buna ek olarak durakların isimlerini de öğrenmelisiniz. Çünkü yabancıysanız ya da uzun zamandır Marmaray kullanmadıysanız doğru durakta inmenize yardımcı olur.

  • - Halkalı veya Ataköy yönünden bindiyseniz İdealtepe’den sonra,
  • - Gebze ya da Pendik yönünden bindiyseniz Maltepe’den sonra inmelisiniz.

Eğer yanlık durakta inerseniz de her durak arası mesafe 3-5 dakika aralığındadır. Yürüyebilirsiniz ya da tekrar karşı tarafa geçerek Marmaray’ın diğer metrosunu bekleyebilirsiniz. Ama bu size zaman kaybettirebilir.

Marmaray Ücretleri Ne Kadar?

Marmaray kullanabilmeniz için öncelikle ücretlerini de tam olarak bilmeniz gerekecek.

Tam ve öğrenci bileti farklı basıyor ve aynı zamanda ‘Gittiğin Kadar Öde’ sistemi bulunuyor. Her 7 durakta bir km artıyor ve fiyat da yükseliyor. Sizden ilk bindiğinizde tam yolculuk parası alınıyor ve indiğinizde tekrar basıyorsunuz kalan para tekrar yükleniyor.

Bütün yolculuk tam bilette 21,91 TL iken öğrenci biletinde 9,90 TL’dir. Daha önce inerseniz, durak sayısına bağlı olarak ödemeniz geri alınacak.

İşte genel olarak Süreyya Plajı nerededir, nasıl gidebilirsiniz ve Marmaray kullandığınızda hangi duraklardan sonra inmeniz gerekiyor, bunları aktardık. Marmaray çok uzun bir hattır ve bu sebeple size çok fazla kolaylık sağlayacak.

Eğer daha önce kullanmadıysanız kesinlikle binmelisiniz. Böylece ne kadar kullanışlı olduğunu da fark edebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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