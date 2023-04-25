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Haberler Gündem Trafik Maltepe Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Maltepe İstasyonu Nasıl Gidilir, Sahile Yakın Mı?
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Maltepe Marmaray durağı nerede? Marmaray Maltepe istasyonu nasıl gidilir, sahile yakın mı?

Tramvay kullanıma açıldığından beri çok fazla kişinin ulaşımını kolaylaştırdı. Çünkü kalabalık şehirlerde herkes rahatlıkla araba ya da toplu taşıma kullanamıyor. O yüzden de tramvay hem saat açısından hem de güzergah konusunda yardımcı oluyor.

Maltepe Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Maltepe İstasyonu Nasıl Gidilir, Sahile Yakın Mı?
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Maltepe Marmaray durağı nerede? Marmaray Maltepe İstasyonu nasıl gidilir, sahile yakın mı? Marmaray kullanacak herkes için bu detaylar oldukça önemlidir.

Maltepe Marmaray Durağı Nerede?

Açık adres olarak bilgilendirmek gerekirse, Maltepe Marmaray Durağı, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yer alıyor. Maltepe ilçesindedir ve ulaşım da oldukça rahattır.

Buna ek olarak Maltepe Marmaray durağı yol tarifi de oldukça kolaydır.

Eğer bu istasyona gitmek istiyorsanız yapmanız gerekenler şunlar:

  • - Otobüs kullanabilirsiniz: 133F, 16A, 16D ve 17
  • - Tren kullanabilirsiniz: Marmaray
  • - Metro kullanabilirsiniz: M4
  • - Minibüs ya da dolmuş tercih edebilirsiniz.

Hepsi Maltepe Marmaray istasyonundan geçiyor. Ama burada önemli olan bir diğer detay ise Marmaray kullanımı oluyor. Çünkü Marmaray’ın iki ayrı hattı vardır ve her ikisi de geçiyor.

Maltepe Marmaray İstasyonuna Nasıl Gidilir?

Biraz daha detaylı anlatmak gerekirse Marmaray Maltepe İstasyonu’na gitmeniz için hangi duraklar arasında olduğunu bilmeniz lazım. Çünkü bir önceki ve sonraki durakları bilirseniz kaçırmazsınız ve rahatlıkla doğru durakta inebilirsiniz.

Marmaray Pendik- Ataköy Hattı durakları şu şekilde:

  • - Pendik, Yunus, Kartal, Başak, Atalar, Cevizli, Maltepe, Süreyya Plajı, İdealtepe, Küçükyalı, Bostancı, Suadiye, Erenköy, Göztepe, Feneryolu, Söğütlüçeşme, Ayrılıkçeşmesi, Üsküdar, Sirkeci, Yenikapı, Kazılıçeşme, Zeytinburnu, Yenimahalle, Bakırköy, Ataköy.

Eğer bunu kullanacaksanız, Cevizli durağından sonra inmelisiniz. Ataköy yönünden bindiyseniz de Süreyya Plajını geçtikten sonra inebilirsiniz.

Marmaray Halkalı- Gebze Hatta durakları ise şunlar:

  • - Halkalı, Mustafa Kemal, Küçükçekmece, Florya, Florya Akvaryum, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy, Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazılıçeşme, Yenikapı, Sirkeci, Üsküdar, Ayrılıkçeşmesi, Söğütlüçeşme, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, Darıca, Gebze.

Bu hattı kullanıyorsanız da Süreyya Plajından sonra inmelisiniz. Gebze yönünden geliyorsanız da Cevizli durağını geçince inin.

Maltepe Marmaray Durağı Sahile Yakın Mı?

İlk kez İstanbul’a gelenler ya da Marmaray’ı hiç kullanmayanlar bunu fazlasıyla merak ediyor. Maltepe Marmaray durağının Marmara Denizi’ne kıyısı bulunuyor. Aynı zamanda Süreyya Plajından sonraki durak olduğu için de evet, yakındır. İstediğiniz durakta inebilirsiniz.

Buna ek olarak merak edilen bir başka konu da sefer aralıklarıdır. Maltepe Marmaray durağından kaç dakikada bir tren geçiyor?

Bu hangi Marmaray hattını kullanacağınıza göre değişir.

  • - Halkalı- Gebze Marmaray hattı üzerinden gitmek istiyorsanız sefer aralıkları 15 dakikadır.
  • - Eğer Ataköy-Pendik istikametini kullanacaksanız da sefer aralıkları 8 dakikadır.

Aynı duraklar olduğu için istediğinize binebilirsiniz. Bu konuda herhangi bir sorun olmayacaktır. Sadece durakları kaçırmamanız önemli.

Bunlara ek olarak Marmaray ücretlerinden de bahsedelim:

  • - 1-7 istasyon arası tam bilet 9,90 TL; öğrenci 4,83 TL
  • - 8-14 istasyon arası tam bilet 12,73 TL; öğrenci 5,95 TL
  • - 15-21 istasyon arası tam bilet 14,69 TL; öğrenci 7,09 TL
  • - 22-28 istasyon arası tam bilet 16,95 TL; öğrenci 8,06 TL
  • - 29-35 istasyon arası tam bilet 19,79 TL; öğrenci 9,48 TL
  • - 36-43 istasyon arası tam bilet 21,91 TL; öğrenci 9,9 TL ödeniyor.

Yani ilk duraktan son durağa kadar gidecekseniz, tam bilet 21,91 TL alacakken öğrenci de 9,90 TL alacak. Biletlerinizi ona göre doldurabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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