Boşu Bir Yerde filmi nerede çekildi? Boşu Bir Yerde filmi oyuncuları kimler? Merak konusu oldu. Kemal Uzun'un yönetmenliğini yaptığı Boşu Yerde filmi 206 yılında vizyona girmişti.

BOŞU BİR YERDE FİLMİ KONUSU NEDİR?

İstanbul'un kenar mahallerinden birinde yaşayan ve aynı evi paylaşan üç arkadaş Ahmet, Erkan ve Nuri ev sahipleri olan Ruşen Hanım'a olan kira borçlarını ödemek için olmadık işlere girerler. Onlara bu durumda yardımcı olan Gizemli Kahraman Hacı Güdük Abi'leri ile tehlikeli bir serüvene girerler..

BOŞU BİR YERDE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ünal Yeter

Ferit Kaya

Barış Küçükgüler

Zeynep Kankonde

Beren Gökyıldız

NEREDE ÇEKİLDİ?

Boşu Bir Yerde filminin çekimleri İstanbul'un Kanlıca ilçesinde gerçekleşmiştir.