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Boşver TDK: Boşver birleşik mi yazılır? Boş ver ayrı mı yazılır?

Boşver birleşik mi yazılır? Boş ver ayrı mı yazılır? Sözcüğün doğru yazılışı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TDK sitesinde sözlükten arama yaparak doğru yazım şeklini bulduk. İşte "boşver" TDK yazım kurallarına göre doğru yazım şekli...

Boşver TDK: Boşver birleşik mi yazılır?

Boşver kelimesi birleşik mi, ayrı mı yazılır? Vatandaşların aklına bu soru takıldı. Türk Dil Kurumu'na göre ise iki kelimede anlamını yitirip başka bir ismin yerine kullanılırsa sözcük bitişik yazılır. Birleşme esnasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramamışsa bu sözcükler ayrı yazılır. İşte boşver kelimesinin yazım şekli.

BOŞVER Mİ? BOŞ VER Mİ?

TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda boşver kelimesi sözlükte bulunmamaktadır. 

TDK'da kelimenin doğru yazımı "boş ver" şeklinde ayrı yazılır. 

 

 

 

 

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