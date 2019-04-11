Siirt-Eruh karayolunun 10'uncu kilometresinde dün saat 14.30 sıralarında, Mehmet Selim Özalp (46) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp, Botan Çayı'na devrildi. İçinde sürücünün oğulları Serhat ve Sait Özalp'in de bulunduğu aracın çaya düştüğünü görenler, güvenlik güçlerine haber verdi.

İKİ OĞLU KURTARILDI

İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine, bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, AFAD ekibi de suda kaybolan baba ile 2 oğlunun bulunması için çalışma başlattı. Suya giren ekipler, araçtaki Serhat ve Sait Özalp kardeşleri kurtarıp, çaydan çıkardı. Sağlık görevlilerince kontrolden geçirilen Özalp kardeşlerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

20 KİŞİLİK EKİPLE ARAMA ÇALIŞMASI

Mehmet Selim Özalp'in de bulunması için AFAD ve UMKE'den 20 kişilik ekip, arama çalışmalarını sürdürürken, bölgeye Bitlis'ten dalgıç polisler sevk edildi. Baba Özalp'ın cesedi, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri ile UMKE görevlilerince yürütülen çalışmalar neticesinde sabahın ilk saatlerinde kazanın meydana geldiği yerden 20 metre uzaklıkta bulundu.