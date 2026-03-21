Botan Vadisi Milli Parkı'nda tarihi eser olduğu düşünülen objeler bulundu

Siirt’in Botan Vadisi’nde yapılan gezilerde, doğaseverler tarafından tarihi eser olduğu değerlendirilen çeşitli buluntulara rastlandı.

Merkez, Eruh ve Tillo ilçeleri sınırlarında yer alan, yaklaşık 120 bin dönüm alanı ve 29 kilometrelik güzergahıyla dikkat çeken vadi; yamaç paraşütü ve rafting gibi doğa sporlarına elverişli yapısıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Vadinin 15 Ağustos 2019’da milli park ilan edilmesiyle bölgeye olan ilgi daha da arttı.

Bölgede incelemelerde bulunan akademisyen Yılmaz Çekmen, Botan Vadisi Milli Parkı’nın hem doğal güzellikleri hem de tarihi dokusuyla öne çıktığını söyledi.

Gezi sırasında toprak yüzeyinde demir ve çömlek parçalarına rastladıklarını belirten Çekmen, buluntuları Batman Müzesi’ne teslim etmeyi planladıklarını ifade etti.

Çekmen, “Bu konuda çalışan arkeologlara da bilgi vererek bölgeye dikkat çekmeye çalışıyoruz. Yontma Taş Devri’ne ait olduğunu düşündüğümüz ok ve mızrak uçları ile bir kısmı metal, bir kısmı taştan yapılmış silah parçaları bulduk” dedi.

Toprak yüzeyinde ayrıca yaylı mekanizmaya sahip broş benzeri bir toka da bulduklarını dile getiren Çekmen, söz konusu buluntuların kesin niteliğinin uzman incelemesi sonrası belirleneceğini kaydetti.

Bölgede yapılan gezilerde elde edilen buluntuların akademisyenler ve öğrenciler tarafından kayıt altına alındığı öğrenildi.