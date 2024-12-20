Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), 30'u engelli olmak üzere 262 personel istihdamı yapacağını açıkladı. Çeşitli kadrolarda görevlendirilecek adaylar için başvurular 23 Aralık'ta başlayacak. Peki, BOTAŞ kadro dağılımı nedir, başvurular ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...