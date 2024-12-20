BOTAŞ 30'u engelli olmak üzere 262 personel alıyor! BOTAŞ personel alımı başvuru tarihleri
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğünce, çeşitli alanlarda istihdam edilmek üzere 30'u engelli olmak üzere toplamda 262 personel alacak. İşe alım için başvurular 23 Aralık'ta başlayacak ve adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak. İşte, detaylar...
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), 30'u engelli olmak üzere 262 personel istihdamı yapacağını açıkladı. Çeşitli kadrolarda görevlendirilecek adaylar için başvurular 23 Aralık'ta başlayacak. Peki, BOTAŞ kadro dağılımı nedir, başvurular ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...
BOTAŞ 262 PERSONEL ALIYOR
BOTAŞ, adalet, muhasebe ve vergi uygulamaları birimleri için ön lisans mezunu 30 engelli personel alacak.
Ayrıca üniversitelerin inşaat, makine, bilgisayar, yazılım, bilişim sistemleri, elektrik-elektronik, kontrol ve otomasyon, elektronik haberleşme gibi mühendislik bölümlerinden ön lisans ve lisans mezunu 232 kişi istihdam edilecek.
BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?
Personel alımı ilanları, 23 Aralık ile 27 Aralık 2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sitesinde yayımlanacak. Adaylar, başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.