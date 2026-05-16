Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Boyabat'ta çeltik ekimine başlandı | Son dakika haberleri

        Sinop'un Boyabat ilçesinde çeltik ekimine başlandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde çiftçilerin çeltik ekim mesaisi başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, bu yıl tahmini çeltik ekim alanının 13 bin dönüm olmasının beklendiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 13:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boyabat'ta çeltik ekimine başlandı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sinop'un Boyabat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, yeni çeltik ekim sezonunun tüm üreticilere hayırlı olmasını diledi.

        İlçede 2025 yılında 29 köyde 571 çiftçinin 17 bin 505 dekar alanda çeltik tarımı yaptığını belirten Usta, dönümde ortalama 800 kilogramdan yaklaşık 14 bin ton ürün elde edildiğini söyledi.

        Bu yıl Çatpınar, Çarşak ve Şıhlı köylerinde toplulaştırma çalışmasının devam ettiğini anlatan Usta, tahmini çeltik ekim alanının 13 bin dönüm olmasının beklendiğini kaydetti. Usta, tarladan sofraya çeltiğin her aşamasında emeği olan yetiştiricilerin bereketli bir sezon geçirmelerini diledi.

        REKLAM
        Murat Usta
        Murat Usta

        Bağlıca köyünde çeltik üreticiliği yapan Satılmış Demir ise bu yıl yağışlı bir mevsim geçtiğine dikkati çekerek, "Geçen yıl kuraklık nedeniyle biraz sıkıntılıydı ama bu yıl iyi verim bekliyoruz. İnşallah hükümetimizden, devletimizden iyi bir taban fiyatı da alarak sezonu verimli şekilde kapatmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

        Çeltik tarımı yapan Ali Kartaloğlu da bu yıl suyun bol olduğuna işaret ederek, "İnşallah mahsulümüz de bol olur. Şu an mevsim şartları uygun, bir sıkıntımız yok. Allah cümlemize güle güle yemek nasip etsin" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Üsküdar Belediyesi'ne ikinci dalga operasyonu: 7 gözaltı

        Üsküdar Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki bazı inşaat projelerinde, iskan ruhsatı işlemleri karşılığında maddi menfaat talep edildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonun ikinci dalgasında 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin usule aykırı yapılara iskan onayı verdiği öne sürüldü. (DHA)

        #sinop haberleri
        #boyabat pirinci
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        "Enflasyonda kalıcı bozulma olursa sıkılaşacağız"
        "Enflasyonda kalıcı bozulma olursa sıkılaşacağız"
        Rus lider Putin Çin'e gidiyor
        Rus lider Putin Çin'e gidiyor
        40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti!
        40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Sinem'i katletti kendisini savundu: Suçum yok demiyorum!
        Sinem'i katletti kendisini savundu: Suçum yok demiyorum!
        "İran'da her şeyi iki günde yok edebiliriz"
        "İran'da her şeyi iki günde yok edebiliriz"
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası!
        Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası!
        5 yıllık kabus!
        5 yıllık kabus!
        "Evleniyoruz"
        "Evleniyoruz"
        Boşandılar
        Boşandılar
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        O felaket Frankenstein'ın doğuşuna zemin hazırladı!
        O felaket Frankenstein'ın doğuşuna zemin hazırladı!
        Bu icat mucidini bile çaresiz bıraktı!
        Bu icat mucidini bile çaresiz bıraktı!