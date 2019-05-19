Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Böyle yolculuk yaptılar! 7 kişi bir motosiklette!

İHA

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinin Şeyh Şamil Caddesi’nde, 2 erkek çocuk, baba ve annenin yanı sıra 2 kız çocuğu ile 1 de bebek aynı motosikletle yolculuk yaptı. Yolculuk sırasında sadece bir çocuğun başında kask olduğu görülürken ölüme davetiye çıkaran olay kameraya da yansıdı

trafik kazasına davetiye

Kahramanmaraş’ta 7 kişilik bir aile, motosiklet üzerinde tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Dulkadiroğlu ilçesinin Şeyh Şamil Caddesi’nde gerçekleşen tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, motorun direksiyon bölümüne oturmuş 2 erkek çocuk, baba ve annenin yanı sıra 2 kız çocuğu ve 1 de bebek de yer aldı.

BİR KİŞİ KASK TAKTI

İHA'da yer alan habere göre olası bir kaza anında can kaybının yüksek olacağı yolculukta direksiyonda oturan çocuğun kask taktığı görüldü. Motosiklet bir müddet sonra gözden kayboldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Zonguldak'ta 5 katlı apartmanda korkutan yangın
GÜNDEM5 katlı apartmanda korkutan yangın
Sarar çifti, evinde rehin alınarak soyuldu
GÜNDEMİş adamı ve eşi dehşeti yaşadı
Silahı temizlerken arkadaşını başından vurdu
GÜNDEMSilahı temizlerken arkadaşını vurdu
İmam nikahlı eşini ve çocuğunu öldürdü, intihara kalkıştı
GÜNDEMİmam nikahlı eşini ve çocuğunu öldürdü
Siyasal ve toplumsal devrimin 100. yılı! 'Cumhuriyet' ilk nerede söylendi?
GÜNDEM'Cumhuriyet' ilk nerede söylendi?
YSK'da gerekçeli karar mesaisi... Gerekçeli kararda neler olacak?
GÜNDEMYSK'da gerekçeli karar mesaisi
Adıyaman'da başından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti
GÜNDEMBaşından vurulmuş halde bulundu!
En güzel 19 Mayıs resimli mesajları ve sözleri! 19 Mayıs 2019 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları...
GÜNDEMEn güzel 19 Mayıs mesajları ve sözleri
Çinçilla nedir? Nesli tükenmekte olan Çinçilla ne tür bir hayvandır?
GÜNDEMÇinçilla nedir?
Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X