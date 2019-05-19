Kahramanmaraş’ta 7 kişilik bir aile, motosiklet üzerinde tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Dulkadiroğlu ilçesinin Şeyh Şamil Caddesi’nde gerçekleşen tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, motorun direksiyon bölümüne oturmuş 2 erkek çocuk, baba ve annenin yanı sıra 2 kız çocuğu ve 1 de bebek de yer aldı.

BİR KİŞİ KASK TAKTI

İHA'da yer alan habere göre olası bir kaza anında can kaybının yüksek olacağı yolculukta direksiyonda oturan çocuğun kask taktığı görüldü. Motosiklet bir müddet sonra gözden kayboldu.