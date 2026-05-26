        Boynuzu kırılan hayvan kurbanlık olur mu? Boynuzu kırık koyun, inek ve keçi kurban olarak kesilir mi?

        Boynuzu kırılan hayvan kurbanlık olur mu? Boynuzu kırık koyun, keçi kurban olarak kesilir mi?

        Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gereken şartları gündemi aldı. Uzmanlar, kurbanlık hayvanın sağlıklı, hareketli ve besili görünmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca hayvanın yaş şartını taşıması ve bulaşıcı hastalık belirtisi göstermemesi büyük önem taşıyor. Peki, Boynuzu kırılan hayvan kurbanlık olur mu? Boynuzu kırık koyun, keçi kurban olarak kesilir mi? İşte detaylar...

        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 07:29 Güncelleme:
        Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaş kurbanlık hayvan alımı için pazarlara yöneldi. Kurbanlık seçiminde hayvanın sağlıklı ve belirli şartları taşıması gerektiği bilinirken, boynuzu kırılmış hayvanların kurban olup olmayacağı da en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, “Boynuzu kırık koyun kurban edilir mi?”, “İneğin boynuzu kırılırsa kurban olur mu?” İşte merak edilen sorularının yanıtı...

        BOYNUZU KIRIK HAYVAN KURBANLIK OLUR MU?

        Diyanet İşleri Başkanlığı, kurban kesimine dair merak edilen birçok soruya, web sitesinde yer veriyor. Bunlardan biri olan boynuzu kırık hayvanın kurbanlık olup olmayacağı. Diyanet şöyle yazıyor;

        Kurbana engel olan ayıplar, hayvanın emsali arasında kıymetini azaltan kusurlardır. Zararsız şekilde ve daha iyi gelişmesi maksadıyla boynuzlarını özel olarak yapılan ameliyelerle köreltmek, hayvanların kıymetini düşüren ayıplardan değildir.

        BOYNUZU KIRIK HAYVAN KURBANLIK KABUL EDİLİR Mİ?

        Bu itibarla, doğuştan boynuzsuz hayvanların kurban olarak kesilmesi caiz olduğu gibi küçükken yapılan müdahale ile boynuzları kesilerek, elektrik veya kimyasal yolla boynuzu yakılarak ya da benzeri işlemlere tabi tutularak boynuzsuzlaştırılan hayvanların kurban olarak kesilmesinde bir sakınca yoktur.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
