Boynuzu kırılan hayvan kurbanlık olur mu? Boynuzu kırık koyun, keçi kurban olarak kesilir mi?
Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gereken şartları gündemi aldı. Uzmanlar, kurbanlık hayvanın sağlıklı, hareketli ve besili görünmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca hayvanın yaş şartını taşıması ve bulaşıcı hastalık belirtisi göstermemesi büyük önem taşıyor. Peki, Boynuzu kırılan hayvan kurbanlık olur mu? Boynuzu kırık koyun, keçi kurban olarak kesilir mi? İşte detaylar...
BOYNUZU KIRIK HAYVAN KURBANLIK OLUR MU?
Diyanet İşleri Başkanlığı, kurban kesimine dair merak edilen birçok soruya, web sitesinde yer veriyor. Bunlardan biri olan boynuzu kırık hayvanın kurbanlık olup olmayacağı. Diyanet şöyle yazıyor;
Kurbana engel olan ayıplar, hayvanın emsali arasında kıymetini azaltan kusurlardır. Zararsız şekilde ve daha iyi gelişmesi maksadıyla boynuzlarını özel olarak yapılan ameliyelerle köreltmek, hayvanların kıymetini düşüren ayıplardan değildir.
Bu itibarla, doğuştan boynuzsuz hayvanların kurban olarak kesilmesi caiz olduğu gibi küçükken yapılan müdahale ile boynuzları kesilerek, elektrik veya kimyasal yolla boynuzu yakılarak ya da benzeri işlemlere tabi tutularak boynuzsuzlaştırılan hayvanların kurban olarak kesilmesinde bir sakınca yoktur.