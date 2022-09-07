Boyun morluğu nasıl geçer? 0:00 / 0:00

Daha önce mutlaka boyun morluğu hakkında bir şeyler duymuşsunuzdur. Yaygın bir şikayet olmakla beraber çok fazla kişi bu sorunla karşılaşabilir. Peki boyun morluğu nasıl geçer? Boyun morarmasına ne iyi gelir? Bunları öğrenmek ister misiniz? İşte bütün bu soruların detayı cevapları aşağıda. Hemen okuyarak hepsini öğrenebilirsiniz.

Boyun Morluğu Nasıl Geçer?

Özellikle kadınlar için oldukça rahatsız edici bir durum olan boyun morluğu, deri altında bulunan kan damarlarının patlaması ile oluşuyor. Bu duruma halk dilinde ‘aşk ısırığı’ da deniyor.

Fakat boyun kısmında görülen bu morluklar çok kötü bir görüntü veriyor. Bu sebeple de nasıl geçirilebileceğine yönelik araştırmalar yapılıyor. İşte yazının devamında bu sorunun da cevabını bulabileceksiniz. Bu yöntemlerle iki ya da üç gün içerisinde kurtulabilirsiniz.

Boyun Morarmasına Ne İyi Gelir?

Boyun morluğu nasıl geçer? Bazen bu morluklar bahsettiğimiz şekilde deri altındaki damarlar yüzünden oluşurken bazen de bir darbe sonucu belirebiliyorlar. Ama çözümü de o kadar zor değil.

İşte boyun morluğu en hızlı nasıl geçer sorusunun cevabı:

20 ya da 25 dakika kadar beze sarılmış bir buzu moraran bölgeye tutun.

Bir başka yöntem ise diş fırçası ile o bölgeye masaj yapmaktır.

Eğer çok büyük değilse ve görebiliyorsanız, madeni paranın kenarıyla kazıyabilirsiniz. Ama açıkçası bu fikri çok da tavsiye etmiyoruz. Çünkü son derece zararlı olabilecek bir yöntem, aynı zamanda da çok acı veriyor.

Kapatıcı kullanabilirsiniz. Böylece morluk ten rengine dönüşebilir.

Birkaç dakika herhangi bir kaşığı alarak buzlukta tutun ve bu bölgeye sürün. Bu da morarmayı çabuk geçirir.

Peki boyun morarması kaç günde geçer? Aslında morarmalar 2 ya da 3 günde geçebildiği gibi bir haftada da geçebilir. Bu yüzden kendi kendine geçmesini de bekleyebilirsiniz. Ama eğer bir haftadan uzun süre morluk kalıyorsa işte o zaman bir uzmana görünmek sizin için faydalı olacaktır.

Boyun Morluğu Nasıl Kapatılır?

Boyun morluğunu kapatmak mı istiyorsunuz? Bir yöntem yukarıda da belirttiğimiz kapatıcılar olacaktır. İyi bir kapatıcı kullanarak o bölgeye yoğun olarak sürün. İyice yayın ve sonrasında bir kontrol edin. Teninizle aynı rengi verebilirsiniz.

Buna ek olarak boynunuza bir aksesuar kullanabilirsiniz. Şal ya da boyunluk gibi aksesuarlar morlukları kapatır. Ama tabi ki kış ayındaysanız… Sıcak havalarda da ince bir fular kullanabilirsiniz. Hem aksesuar olarak şık dururlar hem de boyun morluğunuzu rahatlıkla kapatabilirler.

İşte gördüğünüz gibi boyun morluğu aşk ısırığı olarak da biliniyor ve belli sebeplerden dolayı ortaya çıkıyor. Bu yüzden de almanız gereken önlemler oldukça basit. Bunları uygularsanız bir haftada geçecek olan morluk iki ya da üç günde, sizi hiç zorlamadan geçmiş olacak. Sadece düzenli uygulamanız önemli.

Boyun Morluğu Tekrarlar mı?

Deri altında çatlamalar meydana gelebilir. Böyle durumlarda çok nadir de olsa tekrarlama gösterebilir. Ama yine de boyun morluğu sürekli yaşayabileceğiniz bir durum değildir. Bu sebeple başınıza iki ya da üç kere geldiyse mutlaka bir uzmana danışmanız gerekir. Bu olay, bu kadar fazla tekrarlanmamalı…