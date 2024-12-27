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        Haberler Gündem Çevre Boz ördek avına 12 bin TL ceza | Son dakika haberleri

        Boz ördek avlayan kaçak avcıya 12 bin TL para cezası

        Bartın'da boz ördek vurduğu belirlenen bir kişiye "Avlanması yasak türü avlamak" suçundan 12 bin TL idari para cezası uygulandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 15:08 Güncelleme: 27.12.2024 - 15:08
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        Boz ördek avına 12 bin TL ceza
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        Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Epçiler köyünde devriye görevi sırasında S.N.K.'yi durdurdu.

        S.N.K.'nin üst aramasında, av tüfeği ile vurularak öldürülmüş boz ördek bulundu. İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, S.N.K'ye, "Avlanması yasak türü avlamak" suçundan 11 bin 966 TL idari para cezası uyguladı.

        Av tüfeğine de jandarma tarafından el konuldu.

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