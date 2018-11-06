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DHA'nın haberine göre; üzerinde tarçın ve yanında leblebi ile tüketilmesinin daha da faydalı olacağının altını çizen Özyaral, “Boza içerdiği B12 vitamini ve diğer mineraller ile cilt ve saç sağlığını da korur” ifadelerini kullandı.