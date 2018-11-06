Bozanın mayalı bir kış içeceği olduğunu söyleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oğuz Özyaral, “Bozanın içinde bol miktarda demir, fosfor, niyasin, sodyum, A, B1, B2 ve E vitamini bulunur” diye konuştu.
DHA'nın haberine göre; üzerinde tarçın ve yanında leblebi ile tüketilmesinin daha da faydalı olacağının altını çizen Özyaral, “Boza içerdiği B12 vitamini ve diğer mineraller ile cilt ve saç sağlığını da korur” ifadelerini kullandı.
Bozanın vücudu güçlü kılarak direncini de artırdığını dile getiren Özyaral, “Mide yanmalarını giderir ve hazmı kolaylaştırır.
Zihin açar ve yorgunluk giderir. Grip, nezle, soğuk algınlığı ve boğaz enfeksiyonları ile mücadele ederek tedavi eder ayrıca öksürük kesici etkisi de vardır” dedi.
Probiyotik özelliğinin de olmasıyla bilinen bozanın faydalarını sıralayan Özyaral, “Kanserojen maddelerin vücutta oluşumunu engelleyerek kanserle mücadele eden bir içecektir.
Aynı zamanda kemik sağlığını korur ve gelişimini güçlendirir” diye konuştu.
Prof. Dr. Özyaral, bozanın kalp ve damar sağlığını da güçlendirdiğini dile getirerek, “Bozanın içerdiği asitler bağırsağın temizlenmesini sağlar, hazmı kolaylaştırır ve sindirim sistemini destekler.
Stresle baş etme özelliği de vardır ve sakinleştirici özelliği bulunur” diye konuştu.
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