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        Haberler Gündem Güncel Bozcaada ve Gökçeada seferleri iptal | Son dakika haberleri

        Bozcaada ve Gökçeada'ya tüm feribot seferlerine fırtına engeli

        Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 10:17 Güncelleme: 28.04.2025 - 10:18
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        Bozcaada ve Gökçeada seferleri iptal
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        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

        Gestaş firmasından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir."

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        #feribot seferleri
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