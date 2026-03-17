Bozcaada'ya bayram yasakları

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattı ulaşımını sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Bozcaada İlçe Trafik Komisyonu tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, tedbirler kapsamında, 19, 20, 21 ve 22 Mart'ta Geyikli-Bozcaada hattında, 19-32 kişilik midibüs, otobüs, kamyon, tır, kepçe ve ağır vasıta tipindeki araçların Bozcaada'ya geçişlerine izin verilmeyeceği kaydedildi.

