Bozkır Arslanı Celaleddin'in ikinci sezonu için artık heyecan dorukta. İşte yeni sezonla ilgili son durum...

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türk-Özbek ortak yapımı olan ve Celaleddin Haremmşah'ın hikayesini anlatan "Bozkır Aslanı Celaleddin" dizisi 2. sezon Ekim ayının son haftası seyirciyle buluşması bekleniyor.

Genel yönetmenliğini Metin Günay, yönetmenliğini ise Nurgissa Almurat'ın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kıvılcım, Cemal Hünal, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva ve Sezgin Erdemir gibi isimler yer alıyor.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

"Bu yüzük oğlum Uzlag Şah'ın hakkıdır. Veliahtlığı hayırlı olsun."

Celaleddin'in kendi planları doğrultusunda yaptığı hamlelerden ötürü sabrı taşan Sultan Alâeddin, nihai kararını vererek Uzlag Şah'ı veliaht ilan eder. Türkan Hatun istediği zafere ulaşmış gibi görünse de ufukta beliren Moğol tehlikesi tüm dengeleri değiştirir. Cengiz Han'ın Cuci komutanlığında bir süvari ordusunu Harzemşah ülkesine gönderdiği haberi üzerine Sultan Aleaddin, orduyu toplayarak başına geçer. Kutlu Bike'nin kardeşini Cengiz Han'dan kurtarabilmek için Tohto'yu ele geçirmeye çalışan Celaleddin ise ülkesini Moğol tehlikesine karşı koruyabilmek için farklı bir plan kurar. Cengiz Han'ın ordusu asıl maksatlarına ulaşmak için Harzemşah topraklarına girerken, iki ordu uzun yıllar sürecek kanlı savaşın ilk muharebesine girişir.